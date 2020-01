Veľké porovnanie značiek 2020

Tak môžeme zbilancovať 3 roky prevádzky, predajný a popredajný servis značiek Mercedes Benz, Renault a Ford. Hodnotenie reálneho zákazníka, ktorý najazdil niekoľko miliónov kilometrov

Nájazdy aut po 3 rokoch prevádzky

MB Vito 2,2 2015 (vlastnené do začiatku roku 2019) nájazd cca 1 000 000 km/auto

Renault Trafic 1,6 twin turbo od roku 2016 - nájazd cca 900 000 km/auto

Ford Transit 2,2, euro 5 - nedali viac ako 600 000 a predané



Mercedes Benz

Mercedesy jazdené v našej spoločnosti (2ks) dali svoj úctyhodný výkon po cca 1 000 000 km.

Jeden z mercedesov mal problém pri 850 000 km a musel mu byť vymenený motor. V rámci rozšírenej záruky, bol motor krytý zárukou Extend plus. Druhý dal 1 milión kilometrov bez sebemenších problémov.

Počas celej doby, sme si užívali predovšetkým nadštandardný prístup dílera Motor car Prešov. Nikdy sme nepoznali pojmy ako nedá sa, nevieme, treba počkať. Na strane druhej sa zastúpenie vyprofilovalo pre dopravcov tohto rangu a prispôsobilo svoju ponuku služieb. Viac mechanikov, prijímací technik vyhradený dopravcom a podobne.

Ku cti značky svedčí aj vlastná asistenčná služba, ktorú môžete ako zákazník využívať. Nie vždy vedela vyriešiť operatívne problém (problém so segmentom náhradných áut) ale v značke si užívate dostupnosť servisu 24h. Čo je teda opraviteľné, rieši sa 24h denne. A bolo to super.

Problémom u značky, pre našu spoločnosť, vidím predovšetkým v zúžení možnosti rozšírenej záruky (momentálne možnosť dokúpiť už len 1 rok k základnej záruke)

Hodnotenie 1



Renault

Renault Trafic 1,6 twin turbo 125hp sú úctyhodné motory. Počas základných dvoch rokoch záruky sme sa stretli len s jedným problémom, kde na aute praskla rozvodová reťaz. A to súvisí hlavne s popredajnými službami značky.

Značku Renault už veľmi nezaujíma popredajný servis a servisná starostlivosť o klienta a to je škoda.

Neexistujúce aspoň odporúčané intervaly môžu spôsobovať klientom škody. Ale nakoľko popredajná starostlivosť je mizivá, poškodzuje to meno značky aj v očiach mnohých klientov.

Servisná sieť je v porovnaní so značkou MB neporovnateľná. Kým v značke MB po celom svete sme si užívali nadštandadný prístup u značky Renault to vlastne neexistuje.,

Ak, tak spomeniem posledné 3 prípady.

Porucha auta v Holandsku. Asistencia zabezpečila odťah auta do servisu, Náhradné auto. A v servise sme sa dozvedeli, že máme čakať 29 dní na diagnostiku. Auto sme si museli tým pádom relokovať na Slovensko. Problém bol vyriešený počas 2 týždňov.. Aj s nedostupným náhradným dielom.

Porucha auta v Holandsku. Ulomený EGR ventil. Predbežná rýchla diagnostika v Holandsku - oznámenie o možnej škode 6 000 euro. (podľa mechanika, to bolo turbo, alebo motor). Realita Egr ulomený ale "šťastne". oprava cca 300 euro aj s prácou. Na presnú diagnostiku a opravu je treba čakať minimálne 3 týždne.

Porucha auta v CZ. Odťah, náhradné auto v rámci asistencie. na diagnostiku treba počkať 2 týždne.

Servisná sieť jednoducho nestíha. Náš domovský servis tejto značky robí čo sa dá, aby zachránil česť. Akonáhle sme v servise mimo domovského servisu, nepočujeme nič , len že máme čakať niekoľko týždňov na diagnostiku.

Vo všetkých troch prípadoch musím ako zákazník relokovať autá na vlastné náklady na Slovensko, aby som sa vyhol abnormálnym prestojom.

To, že značka ako taká, si nerobí svoj vlastný rozbor, je na škodu.

Tak napríklad nám skolabuje motor s nábehom 780 000 na zadreté ložisko kľukového hriadeľa, ale motor s nájazdom 850 000 nemá absolútne žiadny problém.

Motor s nájazdom 850k pre istotu pošleme my sami na kompletné rozobratie do iného servisu, kde skonštatujú, že motor je v skvelom stave. Že potrebuje preventívne výmenu ložísk na kľukovom hriadeli, ale napríklad turbá potrebujú len prečistiť a vymeniť tesnenia.

Škoda , že takáto hĺbková analýza nezaujíma značku ako takú.

Potom by značka zistila, že potrebuje napríklad odporučiť klientovi v intervale 300 000 km vymeniť rozvodovú reťaz. (na jedinom aute praskla, o nutnosti výmeny sme sa dozvedeli len na základe komunikácie s inými dopravcami.)

Toto je najväčší problém značky Renault. Servisná sieť a popredajný servis. Dochádza k prestojom a škodám, ktoré skresľujú obraz o kvalite motorov.

Podmienky, ktoré určujú že záručná doba sa nepredĺžuje o dobu v servise spôsobujú to, že sme nútení sa naťahovať s importérom značky na tom, že na aute nám skolabuje motor mesiac po ukončení záruky , ale pritom počas dvoch rokov stálo auto pre prkotiny, v servise dlhodobejšie viac ako 4 mesiace.

Nekvalita niektorých zastúpení značky Renault, nedostatočné personálne obsadenie servisov, absencia selekcie zákazníka (komerčný dopravca by mal byť ustanovený na inú úroveň a prioritu).. to sú veci, ktoré značke môžu v tomto segmente škodiť.

Hodnotenie kvality áut 1,

prístup servisnej siete 3-,

hodnotenie domovského servisu Renault Winkler Michalovce 1*



Ford

jazdili sme dve autá Ford Transit 2,2, euro 5

Autá boli nešťastné. motory kolabovali po nájazde cca 150 000, servisná sieť bola katastrofálna,

Škody pre spoločnosť nedozierne a takmer spôsobili kolaps spoločnosti.

Autá najazdili s trápením 640 000 km a boli predané.

Boli to jediné autá svojho druhu na území Slovenska.

V každom prípade meno značky nezvratne poškodené.

V tomto segmente sa Ford vyhýba zodpovednosti aj naďalej. Napríklad autá registrované na koncesiu taxislužby sú vylúčené z asistenčných služieb značky Ford.

Značka ako taká si zvolila zlú cestu komunikácie, ale aj zodpovednosti voči zákazníkovi.



takže ako to zhrnúť?..

Ak by mala značka Renault lepšiu popredajnú starostlivosť a dala by si záležať na kvalite servisných služieb, tak by bola jednoducho TOP.

Dovtedy bude prvé miesto stále patriť značke Mercedes- Benz.

Na strane druhej, polovičná cena aut značky Renault tiež nie je na zahodenie.

Je to čisto len o voľbe zákazníka.

týmto by som rád ukončil sériu blogov, zameranú na porovnanie značiek zo strany reálneho užívateľa.