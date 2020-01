Právo a zákon na predaj.

Majú sa dopravcovia zle? Tak im treba. pretože sú hlúpi, krátkozrakí a sebeckí. Zmena stále prichádza zdola a je to celý proces.

Svojho času som sa snažil spojiť vodičov. Založiť stavovskú odborovú organizáciu, ktorá by zastupovala ich záujmy. Nepodarilo sa. Vodiči sa nevedia dohodnúť ani v rámci jednej firmy, Nieto aby sa ešte spojili, v rámci jedného štátu.



Medzitým sa zo mňa stal dopravca.

Nie ten s kamiónmi. Prepravujem osoby. Teda menšie autá.

Síce neplatím mýto, ale to neznamená, že sa na mňa nevzťahujú iné daňové povinnosti.

A iné zákonné povinnosti.

A stále som podporoval svojich zamestnancov v tom, aby si založili svoju vlastnú stavovskú organizáciu v mojej spoločnosti.

Je to totižto o dialógu.

Zamestnávateľa so zamestnancom, zamestnávateľa zo štátom.



Keď sa stala nehoda pri Nitrici, nabehlo aj nás, zopár dopravcov na Ministerstvo dopravy na rokovanie.

S požiadavkami (nie nereálnymi), ktoré by stransparentnili celé podnikanie.

Vypočuli si nás, dali nám kávu.. a pozvali na rokovania. Pozvali k tvorbe zákonov aj prostredníctvom pripomienkového konania.



A to bolo tak všetko.

A bolo to aj správne.

Chyba bola predovšetkým v nás, dopravcoch.

Združenie založené, ale požiadavky nejednotné.

Združenie nefunkčné..



A prišla zmena zákonov.

A prebehlo aj pripomienkové konanie.

A zákon sa upravil. Z málo transparentného a chaotického, na ešte horší. Do segmentu dopravy boli pripustné mačkopsy ako Uber..



Krivda?

Uber si zaloboval, Uber má. Dopravcovia v taxislužbe nerobili nič, tak im treba.



Tak je to aj pri súčasnom štrajku dopravcov. Hrubú prácu a najväčšie straty nemajú veľké psy, ktorých kamióny sú na cestách v EU. Hrubú prácu odrábajú tí, ktorí jazdia najviac po Slovensku a najviac ich mýto bolí.

Tí veľkí, ktorí majú svoje zastúpenie v Česmad-e, tí už si svoje vylobovali.

Dohodli sa , že vreckové sa nebude zdaňovať.

Čo to znamená?

Odmenu kamioňáka za prácu tvorí najme:

MZDA: cca 750 brutto

STRAVNÉ: (alebo diety) cca 45 euro/deň v priemere

VRECKOVÉ: Všetko čo je nad rámec diéty, vyplácané v cudzej mene a vedené ako vreckové.

MZDU upravuje štát tým, že udáva minimálnu mzdu. v prípade vodiča kamiónu je to ešte o 1,2 násobku pre stupeň náročnosti práce.

STRAVNÉ je danné zákonom.

A dopravcovia robili aj to, že časť príjmu skrývali za vreckové. teda dajme tomu dohoda mzdy je: 750 euro mzda a 60 na deň stravné plus vreckové.

45 z tých 60 je diéta. 15 je vreckové.. A tých 15 sa zdaňovalo.

Po nových rokovaniach sa už zdaňovať nebude.

Vodičom teda stúpne čistý príjem a môžu mať pocit, že im stúpol plat.

V skutočnosti si len veľký pes "vy..bal" to svoje. Podľa hesla: Väčší pes j...



V praxi to môže znamenať, že firmy, ktoré vyplácali doteraz mzdu 750, môžu mzdu znížiť na 696

a všetko ostatné ukryť pod vreckové.. vodič dostane rovnako, alebo trošku viac(možno menej) a firma šetrí..

Na odvodoch predovšetkým.



A tým pádom sa rokovania združenia Česmad míňajú účinkom s tým, z akého dôvodu sú štrajky.

Česmad zatiaľ vyrokoval nezdaňovanie vreckového a ešte zníženie ceny mýtneho pre autá, ktoré najazdia na území SR menej km...

Teda vyloboval to, čo potrebovali veľké psy, ktoré zastupuje.



To že sa Česmad nevyjadruje k mýtu, že sa jeho členovia nepripájajú hromadne k štrajkom, to tiež naznačuje veľa. Nie o pochybení UNAS.. ale o tom, čo členom Česmadu vadí, alebo čo tolerujú.



Ak si pozriete stránku Česmadu teraz, chváli sa tam, ako rokoval na európskej úrovni.

Ako sa bil za dopravcov, aby sa podarilo, že na našich vodičov nebudú platiť zákony MiLog a Loi Macron. Teda zákony, ktoré prikazovali, aby ak dopravca vyslal vodiča do napr Nemecka, musel mu platiť nemeckú hodinovú mzdu. Zákonné úpravy MiLoG a Loi Macron, budú platné len pri kabotáži. teda napríklad ak kamión naloží a vyloží v Nemecku. Nemci a francúzi si takto chránia svoj vnútorný trh. Čo urobil Česmad pre ochranu vnútorného trhu Slovenska? kde je náš zákon TA RICHTER? nikde.. Takže rumuni, bulhari.. poď ho robiť kabotáž na slovensku..



Ešte sa mu podarilo vyrokovať, že autá nad 2.5t budú musieť mať eurolicencie a od roku 2026 aj tachografy.a zavedú na nové tachografy.. (ale to už veľkých psov v česmade nezaujíma.. to nie je ich šálka kávy. Ide o segment dodávok)



A čo sa tým dosiahlo a kto za to môže?

Veľký budú mať viac, malý nie. A Česmad, ktorý zastupuje predovšetkým veľkých, lobuje len za ich práva, a zákonné úpravy.

Môžeme za to my všetci..

My malí dopravcovia

Za to, že sa nevieme spojiť a hájiť si aj svoje záujmy, za to že niekedy pozeráme príliš krátkozrako dopredu a hlavne nehájime si to svoje.. len pindáme a pindáme..



Zatiaľ si Uber vylobuje svoj zákon, ktorý je koniec koncov zlý pre zákazníka.

Zatiaľ si veľké psy vylobujú to svoje..

Zákon sa dá jednoducho kúpiť.. Ale niekedy netreba ani to. Stačí si len ísť za svojim.



Podporujem dopravcov z UNAS v štrajku. Pretože sa veci snažia zmeniť od gruntu.. od podlahy. Či sa im to podarí to sa uvidí.. Možno raz UNAS bude rovnocenným partnerom na rokovania. A bude hájiť záujmy tých skutočných... obyčajných ľudí

Ak zajtra štrajk bude, prosím vás ponúknite chlapom čaj alebo kávu.. Bijú sa za nás za všetkých