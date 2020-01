Pelegrini ako neschopný manažér, ale o to lepší herec

Neviem, či ešte niekto pochybuje, že náš premiér neriadi tento štát, ale je pekná bábka s jamkami v lícach. Výbušná atmosféra stúpa, brigádnici na súmračnej makajú nadčasy v masírovaní verejnej mienky. A karavána ide ďalej.

Znechutená karavána.



A tak trochu aj zneuctená karavána,



Náš jamkolíci premiér sa nechal počuť, ako je v BBSK neschopným manažérom p Lunter. Ako si má poriadok urobiť a neotravovať jeho.

A šiel sa fotiť na furmanské dni.



Minister dopravy Ersek odkázal UNAS-u že, "prepočítavam" a natiahol ultimátum z piatka 24.1.2020 na pondelok 27.1.2020.

A šiel si robiť predvolebnú kortešačku do Trstenej na Ostrove.



A UNAS-aci sa stretli.. a jednali..



Horko-sladká pachuť v ústach zostala. V pondelok definitívum a ak nie, tak štrajk.



Medzitým sa SAD Zvolen dohodlo priamo s mestami, že prijme 34 mega. Od miest. Síce tých istých 34mega núkal aj Lunter, ale to trebalo ukázať, že Lunter je zlý. Od Luntera nie.. Od miest, ktorým to de facto zaplatí BBSK, od tých áno.



Nevyšla stratégia toho, že Smer bude záchranca. Väzby štátu na SAD, väzby jamkolíceho premiéra na členov predstavenstva SAD...

Kríza zažehnaná...

Všetko premlčané...



Ďalšia kríza z kamioňákmi, odložená na pozajtra. Medzitým iné furmanské preteky, alebo iná Trstená na Ostrove.



Bolo dosť?

Brigádnici zo Súmračnej tvrdia, že ľudia sú proti. Že toho majú dosť.

Kauzy, ktoré sa sypú deň čo deň, už nejde ani spracovať.



Mali by kamioňáci zablokovať štát?.

Za mňa áno.



Pred 10-timi rokmi tvrdili, že Mýto je zbojstvo.

Nikto im neveril.

Teraz sú už aj reálne čísla, aké veľké zbojstvo to je..

Zrazu ľudia veria, ale neveria, že by to bolo možné..



A ono to je až také veľké zbojstvo.

4x vyššia cestná daň sa vás netýka?.. Týka.. Dopravca ju má v cene prepravy.

Klesne daň, klesne cena prepravy?

Neklesne. Dopravcovi sa bude ľahšie dýchať..

Problém je ale niekde inde.

Prioritou cestnej dane by malo byť to, že je použitá na opravu ciest II a III triedy.

Takže ak aj v rámci V4 platíme viac, mali by byť cesty II a III triedy u nás lepšie..Mali by sme mať 4x lepšie cesty ako napríklad Holanďania. A my nemáme.

Oni sú horšie. Oveľa horšie ako čokoľvek. Rozpadajúce sa mosty, tranzitná doprava cez mesto Vysoké Tatry...



Mýto?

Stovky miliónov na účtoch schránkových firiem. Stovky miliónov na účet NDS. A tá použije na opravy a údržbu len 10%. Ostatné peniaze ďalšie zbojstvo?



Vodiči tých kamioňákov sa pýtaju: prečo sa mám biť za svojho šéfa?

Ľudia sa pýtaju, čo tí dopravcovia chcú?



Nič, len možno podporu.

Bijú sa za vás. Za vaše cesty. Za ich cesty. Za naše cesty.

Bijú sa za vás. Za vaše peniaze. Za ich peniaze. Za naše peniaze.



Podporiť?

Jednoznačne.

Skúšali to lekári, skúšali to sestričky, skúšali to učitelia.. Na námestí.. a keď už bol tlak veľký, tak sa trošku povolilo...

Nie žeby sa nedalo viac povoliť.. Dalo.. Ale určilo sa, o koľko menej sa bude zbíjať. A utrum

Podporiť?

Jednoznačne.

Zbojstvo sa musí definitíve zastaviť,

Alebo vám príde normálne, že minister dopravy uzatvorí nevypovedateľnú zmluvu?

Alebo že súčasný minister dopravy povie, že sme síce za mýtne brány zaplatili 250 mega, ale nie sú naše?

A že ich vlastne ani nepotrebujeme, lebo sú zastaralé? A zaplatili sme za to?



Mám toho dosť.

Ak sa UNAS rozhodne ísť do štrajku, nie že ho podporím. Zúčastním sa ho. Nie donesením kávy, čaju bagety. Ale preto, že toho mám dosť. Že chcem, aby obyčajní ľudia boli pritom, keď sa bude vyrábať ďalšie zbojstvo.



Náš pán premiér v piatok vyhlásil, že povinnosťou neschopného Luntera je dohodnúť sa.

A dopravcov ťahá za nos a dohoda žiadna. On sa dohodnúť nemusí. Jemu sa stačí usmiať.

Kalkulačky na Ministerstve dopravy, poháňané parou hornonitrianskych baní plnej rumunských baníkov, majú vychladnuté pod kotlom. Dohodnúť sa netreba.

Lunter musí, on nie..



A u dopravcov to vrie. Bublá to.. a ono to buchne. Možno nie do blokády, ale do generálneho štrajku. Pretože svinstva bolo už za 30 rokov dosť.



Štajk dopravocov nie je len o štrajku za mýto, za cestnú daň. Je za všetko, kde úraduje zbojstvo.

Lebo nič iné, len zbojstvo môže za to, aké sú naše cesty, aké je naše školstvo, naše nemocnice...

Aké je naše Slovensko..