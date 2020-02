Kto je Vadala v Kráľovskom Chlmci

Vyzerá to tak, že aj Kráľovský Chlmec, mestečko o ktoré slovenské noviny nezakopnú, má svojho Vadalu. Alebo Vadalov. Viacerých.

Že toto, čo sa deje v Kráľovskom Chlmci, naberá kontúry organizovanej skupiny, sa odkrýva čoraz viac a viac.

Ale asi treba od začiatku.



Kráľovský Chlmec. Mestečko na juho-východe Slovenska o ktorom sa napíše v slovenských médiách len vtedy, ak sa tu stane nejaká vražda. Alebo mestom prídu pochodovať maďarské gardy. Poprípade v kontexte toho, že si primátor mesta robí za mestské peniaze predvolebnú kampaň. Tak ako to vo svojej správe skonštatovala Transparency International nedávno.



Ako mi raz do diskusií napísala jedna spolu-občianka, oklamali ich :"Pán Mečiar sľúbil, že nás dá Maďarom"

Pán Mečiar slovo dodržal. Maďarské strany majú v tomto regióne, eldorádo už od dôb Mečiara.

A občania nech trpia. Ale aspoň vedia, že ich okrádajú ich vlastní.



Volebnú kampaň (rozumej kupovanie hlasov) si tu takmer jednofarbná vláda MOST-HID robí priebežne celý rok. Drevo, ktoré sa rozdáva zdarma. Deratizácia mestských bytov, ktorú nemusia nájomníci platiť (rádovo 10000 euro za 5 rokov), teraz okná pre mestské byty, v rámci peňazí pre rómsku komunitu (Spoluúčasť 5200 z peňazí nás všetkých), komunitné centum pre marginalizované obyvateľstvo.. Bolo by toho až až...

To, že pravidelne prispievame rómskej komunite, ale tá si pritom nemusí plniť napríklad svoje daňové povinnosti... NO A ČO..



V poslednom období, ale vlastne už nie je čo "premiestniť", tak sa prešlo na eurofondy...

Vedenie mesta si ide svoje podľa hesla: "Za eurofondy čokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek"



Akurát sa sem tam niečo stratí, poväčšine nestihne, a keď je to urobené, tak len tak, aby sa nepovedalo.



A tak sme takmer 2 roky trpeli rekonštrukciou kanalizácie, ktorú podľa slov primátora, robili pre nás.

Síce bola za eurofondy. Síce ju mali v gescii VVAK, ale tam sedí pán primátor v dozornej rade. teda ak to stíha. Účasť v KKSK poväčšine nestíha.



Kanalizáciu máme. Pochválime sa že ju máme.. Ale pripojení nie sme... Dobré nie? Na otázku kedy sa budeme môcť pripájať, odpoveď nedostanete. A to povolanejší odpovedať, ako náš primátor, vlastne ani neexistuje. Podpredseda KKSK, primátor mesta. člen dozornej rady VVAK.

Ale odpoveď nedostanete..



A tak si tu v našom malom provinčnom mestečku rekonštruujeme amfiteáter. Za 711 000 euro. Pristavíme niečo ako dve unimobunky a vymeníme lavičky. Drevené lavičky. Ale všetko je OK A ono to mešká... Viac ako rok. Nevedia nájsť firmu, ktorá by robila na dlh.



Renovujeme školu, ale tiež je všetko OK. Síce to mešká viac ako rok, ale je to OK. Lebo APA POVEDALI....



Staviame novú telocvičňu... Tá svoj potenciál ešte ukáže.



Nakupujeme za eurofondy techniku, niekedy zbytočne, ale nakupujeme.



A bohato využívame sociálne programy.



V rámci VPP zamestnávame ľudí, ale tí sa pohybujú po stavbách a zákazkách, kde by vlastne nemali čo hľadať. Ale kto vie. Možno naozaj majú byť pri rekonštrukcii amfitátru.. alebo pri mulčovaní novej budúcej rekre zóny. Veď aj upravujú cesty pri rekonštrukcii kanalizácie. Tak prečo ich nepoužiť univerzálne. Sú to len rómovia...



Pravidelne míňame na údržbu mestskej techniky tisíce mesačne



Pravidelne míňame na nákup náradia a nástrojov takmer 1000 mesačne, ale nikomu to tu nevadí..



A najnovšie sme začali stavať rekreačnú zónu.



Na pozemku kde ešte za komunistov bol bitúnok a bažina. A kde sa zo zvieratami diali iné veci.

Síce ponad našu budúce rekreačnú zónu vedú dve vysokonapäťové vedenia, ale to eurofondom nevadí. Kľudne privedieme vodu z Latorice prívodným kanálom a vybudujeme mláku, ktorá bude bonusovou liahňou pre triliardy komárov, ktoré vám nedajú v lete aj tak spať. Postrek nám p primátor vybaví, keď sa vráti z dovolenky. Tak ako naposledy. veď to robí pre nás.



Takže začneme stavať rekreačnú zónu.

A ako prvé, necháme zmulčovať pozemok. V cene 276 euro/ha. Vysoká cena?... Ono je to v poriadku. určite v poriadku. a vlastne sa nestratilo ani tak veľa, lebo sa mulčovali necelé 2 hektáre.

Začnete sa pýtať a hlavný kontrolór mesta vám neprezradí, kde je ten pozemok. Ale kontroluje o sto šesť.

Prednosta mestského úradu na otázku: "Kde je ten pozemok?", odpovie: "Podajte si infožiadosť"



A zrazu sa dozviete kde je ten pozemok. A prídete sa tam pozrieť. A tam mestský traktor a zamestnanci mesta vo veľkom mulčujú konáre. A skončí to tak, že vás vedúci technických služieb fyzicky napadne. Prečo? Lebo si fotografujete mestský traktor, na mestskom pozemku.



Ten vedúci technických služieb, o ktorom sa hovorí... Ale , to by bolo na dlho..



A zrazu sa niekto vypytuje na členov vašich rodiny, na vašu dcéru, na váš denný harmonogram, na situačný plán domu..



No. Toto nie je o jednotlivcovi. Toto je o organizovanej skupine. A celé to začalo len tým, že som chcel, aby jednoducho sa strácalo menej peňazí, ako sa stráca.



Transparency malo pravdu, len nevidelo ani trošku do hĺbky.

Alebo je náhoda, že za deratizáciu platíme najviac predovšetkým vo volebných rokoch?

Podľa mňa nie.



Pokračovanie nabudúce.

Momentálne idem na diskusiu, kde možno uvidím najmocnejších mesta a výkvet kandidátky MOST HID. Má to byť diskusia, tak uvidíme či so mnou budú chcieť diskutovať kandidáti ako p. Jakab, p Pataky, p, Želinský. Poslední dvaja viac ako rok nediskutujú vôbec. ...



A odpoveď na nadpis článku?

To sa ešte len ukáže, kto je v Kráľovskom Chlmci náš maďarský Vadala.

Kandidátov je viacero.