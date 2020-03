Ako pomôcť Slovákom v núdzi, za hranicmi.

Ste Slovák v zahraničí a ste v núdzi? Kašlať na vás. Alebo Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. Nič len nadávky mi napadajú keď vidím ako sa Slovensko a jeho dosluhujúca vláda správa k svojim občanom v núdzi. Ale pekne po poriadku.

Pred dvomi dňami konzorcium firiem s renomé, tradíciou a kvalitou zaslalo list mail na MZV a Ministerstvo vnútra s ponukou, že je schopné pomôcť pri preprave Slovákov v núdzi zo zahraničia, späť do vlasti.

koordinovať to malo Ministerstvo zahraničných vecí.

Zmyslom ponuky boli dve veci:

1. Renomované firmy dlhodobo podnikajúce v medzinárodnej preprave osôb, so stabilnými profesionálnymi vodičmi. S vodičmi, ktorí boli ochotní sadnúť do áut. Aj za cenu ohrozenia zdravia.Firmy, ktoré poznajú problematiku prepravy, problematiku štátov, regiónov.

2. Organizovaný návrat našincov domov. Organizovaný v tom, že ľudia sa presúvajú určenými dopravnými prostriedkami, dá sa dosledovať ich pohyb.



Autá dezinfikované, posádky náležite vybavené ochrannými pomôckami, určené miesta na tankovanie z dôvodu zvýšenej potreby dezinfekcie týchto miest, presné adresy vyzdvihnutia a doručenia. viete kto s kým sedel. kde bol a kde bol vysadený.



Nebolo ľahké nájsť vodičov, pretože všetci si uvedomovali hrozbu nákazy. Ale firmy sa spojili. Vedeli byť operatívne, 8 miestne autá, ktoré majú svoju územnú flexibilitu a zároveň minimalizujú prenos na veľké množstvo ľudí.



Malo to hlavu a pätu.

A odozva na sociálnej sieti bola fantastická.

Telefonáty plné nádeje.

Od študentov, ktorým skončil Erazmus, alebo sa rozhodli vrátiť domov z pocitu ohrozenia.

Od Opatrovateliek, ktorým zrazu padol odvoz, nakoľko vláda nariadením zakázala medzinárodnú prepravu.

Od ľudí, ktorým skončili "zákazky" a zrazu nemali ani ubytovanie.

Od sezónnych pracovníkov.

Od zdravotných sestier, ktoré boli ochotné absolvovať karanténu a byť k dispozícii keď ich na to štát, alebo nemocnice vyzve, aby pomohli v očakávanej kríze.

Od opatrovateliek, ktorým umrel klient, alebo sú prepracované, alebo ...

Jediná podmienka dopravcov bol osobitný status vyslaných áut s tým, že im bude umožnený prejazd cez blokované hranice a aj prejazd naspäť. Vedeli dodržať karanténu vodičov, vedeli mať dezinfikované autá pred každou jazdou, vedeli zmerať teplotu pred nástupom. Ak by vláda vedela vybaviť vodičov ochrannými pomôckami a respirátori by používali aj cestujúci, mohlo by sa všetko podariť. Samozrejme, nie bez obetavosti vodičov týchto spoločností



2 dni a žiadna odpoveď



Síce dve áno..

Včerajšia o tom, že status pravdepodobne rozhýbal MZV. Zrazu sa začalo veľvyslanectvo v rakúsku cez FB, kto potrebuje odvoz v núdzi. Za všetko ale hovorila odpoveď p Lajčáka na otázku: Viete koľko ľudí potrebuje dopravu domov? Poznáte nejaké čísla?

Neodpovedal. Nevedel žiadne čísla. Ale pravdepodobne Krízový štáb pociťoval túto požiadavku, pretože zároveň bolo urobené vyhlásenie o tom, že sú v príprave evakuačné autobusy. Len bude problém, zohnať do nich vodičov.



Dnes bol jedným telefonických kontaktov naša cestujúca, nazvime ju Sofia.

Sofia mi oznámila, že kontaktovala niekoľkokrát MZV s požiadavkou na odovoz. Odpoveď bola, že to nie je celkom tak, ako p Pellegrini povedal a že autobusy nie sú.

Nepomohlo, ani keď prisľúbila, že pôjde dobrovoľne do karanténneho zariadenia a po absolvovaní karantény sa veľmi ochotne zapojí do činnosti ktorejkoľvek nemocnice v kríze.

Profesionálna zdravotná sestra. Dlhoročné skúsenosti... Nezabralo. Autobusy nie sú.



A nato náš dosluhujúci premiér oznámi, nech sa títo občania v núdzi dostanú domov individuálne. Ako chcú a vedia.



Ale hlavne nekontrolovane.



Aj napriek vyhláseným opatreniam o zákaze činnosti taxislužby, dnes celý deň chodili taxíky na hraničný prechod Jarovce a vyzdvihovali odtiaľ ľudí. Cena? 100 euro do centra mesta.

Policajti tam síce stáli, ale nezasiahli. Načo aj. Taxi, ktoré nemá na streche taxi, nie je taxi.

Takže dostaň sa na hranicu SR ako chceš, odtiaľ ťa zoberie predražené taxi/netaxi.



Kto s kým sedel, kto s kým prišiel do kontaktu a kto odkiaľ vlastne prišiel? Nikoho nezaujímalo.



Za prepravu do Frankfurtu si podnikavci vypýtajú 4 násobok ceny. 1000 euro. Ale, čo oči nevidia, to srdce neboli.



Ono, ľuďom stačí, ak sa premiér postaví hrdo v rúške na hranicu, zopár kamioňákom zmerajú pred kamerami teplotu a máme obraz o tom, ako sa chránime.

Že na druhý deň už nikto teplotu nemeria, že nekontrolovateľne prichádzajú ľudia, to už nikoho nezaujíma.



Takže Slováci v zahraničí. Pomôžte si ako viete a aj Boh vám pomôže.

Zožeňte si odvoz kdekoľvek. Sadnite si ku komukoľvek a nech vás odvezie kamkoľvek.

Prídete a mi o tom nebudeme mať ani šajnu.

Dopravte sa individuálne

Možno to bude pomsta za to, že vo voľbách bolo málo hlasov pre Smer zo zahraničia.

A možno len obyčajné nedomyslené rozhodnutie, ktoré môže mať za následky ešte horší dopad.



Na jednej z tlačových konferencií premiér vyhlásil, že sa budú monitorovať karty. Podľa dostupných údajov bolo pred víkendom činných cca 270 000 SIM kariet v zahraničí. Po ňom už len 250 000 SIM kariet.

Odhadom sa teda vrátilo cca 20 000 ľudí domov.

Obrovská masa ľudí, ktorá prišla z rôznych štátov.

A zrazu je dovolené prísť vlastne komukoľvek, kedykoľvek a akokoľvek.

Tak načo zastavili profesionálne prepravné spoločnosti?

Kto vie.

Riešenie ako pomôcť slovákom za hranicami existuje..

Ale či na ňom niekomu záleží......?



Pomoc slovákom v zahraničí chceli tieto firmy a ich obetaví vodiči.

Transem ( Nemecko a Benelux), Ravels (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko a Benelux), Sanakol (Nemecko a Holandsko), Doprava Regrut ( Nemecko, Holandsko a Belgicko) Panorama Blue ( Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko) , Špiš Tour (Nemecko a Švajčiarsko).A začali sa pridávať ďalší.



Modularita týchto firiem je ale také, že je ich možné vyslať vlastne kamkoľvek. do akéhokoľvek štátu. Aj pre jediného človeka.

Ale.. asi to riešiť netreba.

Či?