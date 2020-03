Koncept bezpečnej kontrolovanej medzinárodnej prepravy osôb

Už od 15.3. 2020 ešte za čias Pelleginiho som sa snažil komunikovať s MZV a MV o koncepte bezpečnej a kontrolovanej cezhraničnej dopravy. Zatiaľ nič. Posledný kontakt 25.3. z MZV že to poslali na MV. A utrum

Včera 27.3. som si dal tú námahu a vybral som sa na hraničný prechod Berg, Nechcelo sa mi veriť, že v dobe, kedy nová vláda prezentuje ako máme byť zodpovední, ako sa máme chrániť, sú pravdivé veci o divokej hranici. O tom, že taxikári berú za trasu Berg - mesto 80-100 euro. O tom, že za Berg -Prešov sa platí 250 euro/osoba.



Realita bola krutá.

Zelená hranica, kde si ktokoľvek prechádzal tam a späť. Nevidel som žeby pendleri predkladali nejaké tlačivá o tom, že im zaznačia prechod hranice. Zato som videl ako rakúska dodávka so slovenským vodičom priviezla opatrovateľky zo Slovenska a tie si presadli do rakúskej dodávky s rakúskym vodičom a pokračovali do práce do Rakúska. Slovenské opatrovateľky sa stratili vo vnútrozemí a zľahla sa po nich zem



Rakúske taxíky, Jaguare, Tesly, Mercedesy privážali na hranicu cestujúcich, ktorí vystúpili, prešli pešo hranicu (maximálne s otázkou kto sú) a pokračovali neriadene do vnútrozemia, kde ich čakal manžel, rodina, alebo podnikavý taxikár.

Žiadna karanténa (maximálne tak dobrovoľná).

Žiadna registrácia pohybu, alebo počtu prejdení... Môžete si teda skočiť na nákup aj niekoľkokrát za deň.



Bol som tam s Mariánom. S Mariánom so Žltý Anjel Assistance. Ja som urobil niekoľko živých video vlogov ohľadom situácie a aj on. Každý sme išli svoje. Ja o kontrolovanom transporte. On o bezprecedentnom nekontrolovanom pohybe ľudí hore dolu.



Prišla TV Joj. urobili sme reportáž, ale ako som videl večer v správach, nedošlo na ňu. Asi trebalo prinášať len pozitívne správy. Z Markízy to nemal kto "obhospodáriť". Ale neva.



Dnes vydal Hlavný hygienik nariadenie, že každý, kto prekročí hranice bude musieť do štátnej karantény. Super. Aspoň niečo. Včera hranicu voľne prechádzali ľudia vracajúci sa z Kanady, Rakúska, Švajčiarska, Nemecka....



A čo sa týka bezpečného kontrolovaného pohybu? NIČ. Aspoň nie v kontexte toho, čo som mal na mysli.



Ako to vyzerá, Covid 19 s nami nejaký ten čas bude.

Nakoľko značná časť populácie cestuje za prácou, bolo by potrebné aby títo ľudia mali zabezpečené cestovanie do práce alebo domov a zároveň štát bol odbremenený od neustálej kontroly nad nimi.

Ako majiteľ spoločnosti, ktorá takto dopravuje ľudí už viac ako 6 rokov som MZV najprv ponúkol pomoc pri repatriácii.. Zatiaľ bez odozvy.

Následne som im ponúkol v rámci konzorcia aj s inými spoločnosťami, ktoré jazdia tento segment dopravy koncept bezpečnej prepravy osôb.

V koordinácii s MZv a MV, poprípade Útvarom hlavného hygienika by sme vedeli spojiť sily a začali prepravovať týchto ľudí kontrolovaným transportom.

Čo vlastne kontrolovaný transport znamená:

- autá pod GPS monitoringom a s pre úrady známym zoznamom cestujúcich by vedeli fungovať aj pri podmienkach, že vodiči budú dodržiavať karanténne opatrenia.

- potrebné úrady by mali prístup na monitoring polohy týchto áut a vedeli by teda v ktorýkoľvek moment o ich pozícii.

- vozidlá by po návrate boli smerované patričnou riadiacou zložkou do určeného karanténneho zariadenia.

- posádky vozidiel by boli vybavené ochrannými pomôckami. v prípade odporúčaní UHH by boli predelené priestory pre cestujúcich ochrannou fóliou.

- cestujúci samozrejme s rúškami

- pred nástupom by bola každému zmeraná teplota.

Naše dispečingy by v ktorýkoľvek moment vedeli poskytnúť súčinnosť s UHH. V prípade že by nám bolo určené, že cestujúci idú do domácej karantény, vedeli by dispečingy preverovať telefonicky zdravotný stav cestujúcich vyskladať "mapu" kto s kým priešiel do kontaktu.

Autá po každej ceste podrobené dezinfekcii.



Ak je možné dnes cestovať MHD, alebo vlakom, nie je transport autom do 9 miest o nič nebezpečnejší.



Má to hlavu a pätu

Určite v kontexte niekoľkých mesiacov a personálne aj materiálne to šetrí Krízový štáb, UHH, MV...

Nezanedbateľným faktom je, že primárne naše spoločnosti prepravujú cestujúcich, ktorí pracujú turnusovo. Lodníci, opatrovateľky, stavební robotníci, striptérky...

Všetci títo sa potrebujú v určitom intervale vymeniť.



Jediné čo tieto spoločnosti potrebujú je súhlas UHH. koordináciu s MV, prípadne MZV.

A voľný prejazd štátmi. Teda medzinárodne platné pravidlá pre tento stav. V Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Švédsku, Nórsku... Všade tam tieto spoločnosti jazdia, vodiči to poznajú.

Tí cestujúci sa presúvajú aj tak aj tak. Nekontrolovane a neraz s pokútnymi jednotlivcami aj firmami, ktoré od nich momentálne žiadajú prehnané ceny nezriedka aj o 350%. nikto netuší, kto pri kom sedel, s kým cestoval.



Krízový štáb, zatiaľ nič. UHH tiež nič. A MZV nám zaslali, že je to skvelé a že to poslali na MV..

A tam to pravdepodobne drbli možno do koša. A pritom sme mohli byť nápomocní aj pri repatriácii občanov, ktorí ešte aj teraz žiadajú o pomoc s návratom do vlasti. Skončila im práca, skončilo im ubytovanie, skončil im turnus...



No čo už.

Cesta existuje..

Medzitým naše spoločnosti stoja. Vodiči sú doma a či ich udržíme ukáže zopár najbližších dní a možno hodín.

Rakúske stavovské organizácie si už doviezli prvých 300 opatrovateliek z Rumunska a ďalších 300 dnešným letom z Bulharska na letisko Schwechat. Možno nahradia tie naše. tie zodpovedné, ktoré čakajú unavené na pozíciách, lebo im nevie nikto zabezpečiť dopravne striedanie. A odmietajú nechať polovicu výplaty nelegálnemu, alebo nečestnému transportu. A možno už tieto Op nebudú mať miesto, lebo ich nahradia iné.

Opatrovateľky čakajú aj v Nemecku, Belgicku, Holandsku. Lodníci začali cestovať individuálnym transportom a nikto nevie kto je kde a kedy.

A naši vodiči možno tiež rozšíria rady nezamestnaných, pretože čakať kým vláda uvoľní náš segment dopravy, ktorý spadá nešťastne pod taxi, môže byť aj nekonečné.

Ale počkáme..

Do utorka minimálne..



Rastislav Čurma za konzorcium Transem, Ravels a Doprava Regrut