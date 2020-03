Vie vláda čo robí?

V piatok 27.3. sme boli na Na hraničnom prechode Berg a s kolegom videli tú hrôzu. V sobotu vláda vyhlásila, že všetci navrátilci budú v štátnej karanténe. V pondelok NIČ

Už v sobotu vláda ohlasovala, že každý príchodzí, bude musieť do štátneho karanténneho zariadenia.

v nedeľu sa to potvrdzovalo.

A v pondelok ráno hranica voľná. príchodzích sa len spýtali kto sú, zapísali si údaje a to bolo tak všetko.



Keď som písal o kontrolovanej preprave osôb v minulom blogu, tak toto by bolo len čiastočné riešenie súčasného stavu.



PENDLERI:

Za pendlera sa dá považovať človek, ktorý býva v príhraničí a dochádza na druhú stranu hranice za prácou.

Nepíšem len v kontexte Bratislavy, alebo Hainburgu. Píšem o celej hranici SR.

Takýto človek sa za prácou potrebuje presúvať. V Česku to vyriešili tak, že si pendleri vyžiadali tlačivo, na druhej strane hranice im potvrdili, že tam pracujú a každý deň im registrujú príchody a odchody. Trebárs pečiatkou. V určitých hodinách prechod hranice nie je možný vôbec.



Naši pendleri si môžu pendlovať niekoľkokrát denne, vlastne neobmedzene.

To musí prestať.

Prechod pendlerov musí byť pod absolútnou kontrolou.



LOGISTIKA

Tak ako som spomínal už v závere minulého blogu, opatrovateľky, ktoré sú rakúsku sa menia v cca dvojtýždňových intervaloch. Množstvá sú ohromné a je to obrovská záťaž na logistiku prepravy individuálnych cestujúcich do karanténnych zariadení SR. je potreba to mať ale zabezpečené na každej hranici.



KOORDINÁCIA S MZV

Ak zástupcovia vlády vyhlásia niečo a náš zastupiteľský úrad to vlastne vyvráti svojim odporučaním, o čom toto je?



Mail z Berlína (Rastislav Čurma)

Prečo zastupiteľský úrad ponúka občanovi SR pri repatriácii to, aby sa presúval verejnou dopravou, taxíkom a nakoniec individuálne?



OPATROVATEĽKY

Opatrovateľky nie sú jediné, kto cestuje, ale tvoria na rakúskej hranici podstatný segment prechádzajúcich.

Zároveň ale netreba zabúdať na jedno. Sú to rakúske živnostníčky. Jediný zmysel ich presunu je teda zárobková činnosť. Zárobková činnosť ich, ich agentúr a teraz aj čiernych dopravných firiem, ktoré ich prepravujú.



KOORDINÁCIA

Ak má fungovať kontrolovaná preprava osôb, tak musí fungovať v koordinácii aj iných členských štátov. Opatrovateľky sú potrebné nie len v Rakúsku, Sú potrebné aj v Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku, Anglicku.

A veľa z týchto štátov uvoľnilo ich prepravu.aj opatrovateliek. Česko, Nemecko, Holandsko ...

Akurát nám chýba koncepcia kontrolovaného transportu a teda nevieme tam dopraviť tento personál.

Zároveň je tam personál, ktorý preťažuje zastupiteľské úrady s požiadavkou na repatriáciu. Nemajú sa ako dostať domov, ak nechcú využívať ponuku nelegálnej dopravy s tým, že je predražená o 200-500% a nevedia s kým vlastne cestujú.

V prípade, že tento personál stratí svoje pracovné pozície, bude to len príťažou sociálneho systému krízou skúšaného štátu.



Takže vie vôbec Vláda SR čo robí?

V kontexte toho, že najprv vyhlási niečo a potom je realita iná, ten pocit nemám.

A "vonku" čakajú títo ľudia na svoje striedania, alebo na návrat domov.