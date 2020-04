Život cez a po Covid 19

Že sa Covid 19 dotkol života mnohých, o tom nikto nepochybuje. Že dopad nemusel byť taký prudký, o tom pochybnosti mám.

V segmente taxislužby, ktorej činnosť obmedzil štát sa nachádzajú firmy, ktoré spadli pod pôsobnosť Zákona č.56/2012, ktorý ustanovuje výkon taxislužby ako takej. Tieto spoločnosti nikdy nevykonávali miestnu taxislužbu, ale prepravovali klientov výhradne do a zo zahraničia. Automobilmi s obsaditeľnosťou 8-9 miest. Napriek tomu nevykonávajú svoju činnosť na základe Nariadenia vlády SR. Sú taxi, tak nemôžu. Respektíve mohli by, ale to je o kompetetných v tomto štáte.



MZV, MZ, ale ja krízový štáb by sa mali urýchlene začať zaoberať konceptom Kontrolovanej medzinárodnej prepravy osôb.

Výhodou pre MZV by bol fakt, že klientela by si cestu dokázala hradiť sama, takže to nie je nijakým finančným zaťažením pre MZV, poprípade SR.

Dosah pre verejnosť:

Opatrovateľský sektor, ktorý potrebuje začať zabezpečovať úlohy striedania personálu v rôznych členských štátoch (Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Nórsko, Švédsko)

Mobilný zamestnanci – Lodníci, vodiči kamiónov pracujúci v zahraničných firmách

Sezónny pracovníci - poľnohospodárske práce

Stavebný robotníci



V čom spočíva koncept kontrolovanej medzinárodnej prepravy osôb.



- Certifikácia vybraných spoločností, ktorým bude umožnené prevádzkovať medzinárodnú prepravu osôb automobilmi do 9 miest. (Žiadny výkon miestnej taxislužby). Certifikáciu môže overiť RUVZ v mieste sídla spoločnosti.

- Tieto spoločnosti zabezpečujú prepravu door to door, teda od dverí k dverám. Odpadá efekt presúvania sa na nástupné miesto a minimalizuje sa možný prenos nákazy aj z dôvodu zgrupovania sa.

- Spoločnosti zavedené, preverené, ktoré budú nútené a dobrovoľne sa zaviažu k výkonu maximálnych bezpečnostných opatrení. Dezinfekcia aut po každej jazde, meranie teploty pred nástupom do auta, žiadny cestujúci ani vodiči bez ochranných pomôcok.

- pri návrate zo zahraničia budú autá týchto spoločností v maximálnej koordinácii s MZV, alebo MV a cestujúcich budú dopravovať do určených karanténnych zariadení.

- po návrate zo zahraničia budú vodiči v ochrannej 2 týždňovej karanténe.

- Autá týchto spoločností by mohli pomôcť pri repatriácii občanov SR z vyššie spomínaných štátov a neznamenalo by to žiadne náklady pre MZV, nakoľko je to klientela, ktorá si cestu zaplatí.

- Zmiernilo by to ekonomické dopady tejto krízy na tieto spoločnosti.

- Prístup na monitoring týchto spoločností pre potreby MZV, poprípade MV. Kontrolné orgány teda vidia v ktorýkoľvek moment polohu vozidiel.

- Koordinácia dopravných spoločností cez jediný dispečing, ktorý vie odsledovať cestujúcich smerom do zahraničia, rovnako aj cestujúcich smerom na Slovensko a vopred vie tieto informácie poskytovať inštutúciám, ktoré to potrebujú. Napríklad pri koordinácii na určenie lokácie pre karanténu a podobne.



V prípade, že by vodiči vozidiel boli rovnako umiestňovaní do karanténnych zariadení vedia po absolvovaní výsledkov „rozviezť“ svojich cestujúcich do cieľa určenia a zabezpečí sa tak, že ľudia po absolvovaní karantény nemusia cestovať hromadnou dopravou domov.

- Odbúra sa efekt čiernej dopravy, ktorá dováža ľudí len do príhraničných oblastí a nie je možné zmapovať, kto sa s kým stretol, alebo bol v kontakte.

- Automobily s obsaditeľnosťou do 9 miest minimalizujú prenos na masy ľudí. (V aute je 8-9 ľudí a nie 45-63 ako v autobuse)

- automobily sú flexibilné a spoločnosti podnikajú v tomto segmente už roky. Personál je nastavený na ďaleké cesty.

- flexibilita tohto druhu dopravy je aj v tom, že auto vyzdvihne klienta priamo v dedinke alebo v odľahlej časti danej krajiny.



Minulý víkend som bezplatne vykonal takúto kontrolovanú prepravu a vykonal som striedanie nutného personálu opatrovateliek v Holandsku. Celú túto cestu som publikoval ja na sociálnej sieti FB na profile našej spoločnosti. Nakoľko sa jednalo o bezodplatnú prepravu, neporušil som žiadne z nariadení a zákazov.

Na strane druhej vykonanie tejto prepravy ukázalo to, že takýto koncept je možný, je prijateľný a dokonca môže byť riešením jednak pre personál ktorý potrebuje vystriedať v zahraničí a zároveň aj pre personál, ktorý sa potrebuje dostať do práce.



Jediné čo stačí je zladiť riadiace zložky s dispečingom, a zabezpečiť aby mali autá voľný prejazd v rámci medzinárodných priestorov. Umožniť teda nejaké značenie týchto automobilov a aby riadiace zložky iných štátov zobrali na vedomie, že sa jedná o kontrolovanú prepravu SR. Aj bez značenia som nemal absolútne žiadny problém prejsť, ale situácia v jednotlivých štátoch sa mení každým dňom.



Koncept tejto kontrolovanej prepravy by vedel byť modulárny a použiteľný aj pre iné členské štáty, ale hlavne mohol by byť v detailoch naozaj riešením niekoľko mesiacov vopred. Dá sa určiť, kde budú autá zastavovať, kde budú tankovať a vlastne čokoľvek.



Aj zajtra sú pripravené vyraziť autá jednotlivých firiem a ich vodiči.

v prípade, že by bola možná participácia štátu napríklad na bezpečnostnom vybavení posádky (respirátory pre vodičov, ochranné rúška pre cestujúcich a podobne) verím, že by sme vedeli pri diskusii nájsť koncept, ktorý je reálny.



Zároveň by odpadla štátu potreba finančne pomáhať spoločnostiam tohto rangu a zamerania, čo tiež prispeje k nemalým úsporám.



Systém má možné modifikácie: napríklad odoberanie testov priamo z auta okamžite po príchode na územie Sr a následne domáca karanténa, testovanie ľudí pred odjazdom zo SR a pod..



Celý text je konceptom, ktorý som predložil Vláde SR ešte za čias p Pellegriniho.

Ako je vidieť, okolité štáty si už uvedomujú personálnu previazanosť a potrebu ľudí zo Slovenska.

EU dokonca vyzýva na prijatie obdobných opatrení.

A naša vláda nič..



Ak oslovím Úrad Hlavného hygienika, odkáže ma na Ministerstvo dopravy. Ak oslovím Ministerstvo dopravy, odkáže ma na Úrad hlavného hygienika, poprípade na krízový štáb.



Dokiaľ si zodpovední ľudia v štáte budú myslieť, že cestujúci za prácou sú nositeľmi nákazy, dovtedy sa nič nepohne. Kým sa nezačnú hľadať riešenia, budú ľudia nútení cestovať nekontrolovane a budeme stále o dva kroky dozadu za čímkoľvek, ale hlavne za zdravým rozumom.