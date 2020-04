Aký zmysel má štátna karanténa

Určitý zmysel áno. Ale pre všetkých? Príde mi, že niektoré nariadenia zmysel majú, ale zároveň sú z iného uhla pohľadu nezmyselné.

Viac ako mesiac sa snažím o zavedenie kontrolovanej bezpečnej prepravy osôb.



Minulý týždeň som jeden takýto transport vykonal.

Potreboval sa vystriedať nutný personál v Holandsku.

Všetko prebehlo hladko.



Mrzelo ma len , že Ruvz premrhal túto jazdu na to, aby mohol priebeh jej cesty monitorovať.

Ponúkol som túto možnosť Úradu hlavného hygienika, Ministerstvu vnútra, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu zahraničných vecí. Mrzí ma, že nevyužili možnosť, vybudovať model kontrolovanej dopravy.



Všetci sme šťastlivo došli domov.

Jeden z cestujúcich sa rozhodol, aby neohrozil svoju rodinu, pre štátne karanténne zariadenie.



Umiestnili ho do Gabčíkova. Minulú nedeľu.

Včera (vo štvrtok) mu brali stery a zajtra by mal mať výsledky.

Zatiaľ sme všetci bez príznakov a teda hypoteticky zdraví.



A keď som nad tým rozmýšľal, uniká mi zmysel štátnej karantény ako takej.



V prípade toho cestujúceho, ktorý v snahe neohroziť svoju rodinu a rozhodol sa pre štátne karanténne zariadenie, to zmysel malo.



Dobrovoľne sa izoloval. A ak by to bolo na ňom, zostal by tam celé dva týždne. Problém je aj tak v tom, že ak jeho test bude negatívny, štát ho vykopne zo zariadenia a z Gabčíkova do okresu Martin nech sa dopraví ako chce...

Verejnou dopravou?

Tak to sme "vydrbali" testovaciu sadu nadarmo. A jeho negatívny výsledok testu ma po nastúpení do vlaku, hodnotu toaletného papiera. Logistika je nedomyslená. Ako pred umiestnením so karantény, tak aj po nej.



Vidím problém ale v celkovom pohľade na cestujúcich umiestňovaných v týchto zariadeniach.



Na každého sa hľadí akoby sa infikoval pri ceste, alebo prechodom hranice. Inak nechápem zmysel v tom, že testy sa robia až na 5-6-ty deň. Prečo?



Prečo nemôžu byť urobené okamžite po príchode do karantény?

Umiestním v karanténe a na druhý deň urobím testy. Ak je pozitívny aj tak zostáva. Ak je negatívny ide do domácej karantény. To celé za 3 dni.



Známy na druhom konci republiky má pozitívny test. Otestovali, oznámili výsledok a nechali ho doma.

Tak ako každého.



Tak prečo potom zaťažovať rozpočet štátu, ale aj rozpočet človeka zbytočným 7 dňovým pobytom v štátnej karanténe?



Koncept existuje.



Ja viem, rozhodujú múdrejší v tomto štáte a nemám proti odbornosti kohokoľvek pochybnosti.

Odbornosti, čo sa týka chorôb.

O logistike, alebo o následnom zdravom sedliackom rozume, ale toho asi veľa netušia.



A čo mi ešte chýba? Koordinácia. Koordinácia s prihliadnutím na okolité štáty. Koordinácia aj s ohľadom na Ale to už je na iný blog.