Infikovaní protestujúci na Bergu, alebo je Covid iba mýtus?

Včera sa uskutočnil protest na hraničnom priechode Berg/Petržalka. A mne pripadá, že protestujúci boli infikovaní. Infikovaní stratou zdravého rozumu. To predovšetkým. Rozoberiem vo viacerých častiach

Protest na Bergu

Čo sa týka účastníkov, hlavným organizátorom bola zástupkyňa rakúskej súkromnej spoločnosti. Aspoň menovka na jej cholpni, Sensitivita, tomu nasvedčuje. Chýba mi odpoveď, prečo sa rakúska súkromná spoločnosť "se.ie do opatrení slovenského štátu. Ale kontext je zaujímavý.

Táto pani na sociálnych sieťach už dlhodobo prezentuje systém slovenskej štátnej karantény ako miesto, kde sa človek infikuje. Rozoštváva cca 30 000 opatrovateliek v Rakúsku. A to je kvantum žien. Tie sa potrebujú striedať kríza/nekríza. K nej sa pripojilo niekoľko dopravcov. Nechýbali označenia aút typu STOP 5G a podobne..



Opatrovateľky v Rakúsku

Poväčšine jednoduché ženy, ktoré odišli za prácou do zahraničia. Niekoľko týždňový kurz, s certifikátom (v minulosti s možnosťou nadobudnutia aj pre supermarketom) dal týmto ženám, možnosť ísť pracovať do zahraničia.

Na rozdiel od ich kolegýň, pracujúcich v Nemecku, Svajčiarsku, Holandsku, alebo iných štátoch ktoré sa streidajú po 6-tich týždňoch, alebo dokonca po niekoľkých mesiacoch, sa rakúske opatrovateľky menia v dvojtýždňových turnusoch. Teda každé dva týždne sa presunie medzi Rakúskom a Slovenskom cca 15 000 osôb. A štát túto masu podcenil. Na toto, aj keby prichádzali koordinovane, nemá štát v karanténnych zariadeniach kapacity. Ani len pre tieto opatrovateľky. Nehovoriac o ďalších ľuďoch. Časť segmentu opatrovateliek zostala stáť. Či už z pocitu zodpovednosti, či už z pocitu, že sú dostatočne vystrašené zástupkyňou opatrovateliek a z článkov na sociálnych sieťach.

Sily ale dochádzajú. Práca je náročná, a opatrovateľka, ktorá je naučená striedať sa v dvojtýždňových intervaloch je zrazu v práci 4-6 týždňov. Nervozita rastie. jej kolegyňa, ktorá zostala bez príjmu na Slovensku je tiež nervózna.. Splátky úverov, lízingy, réžia.. a je bez príjmu. Vymôcť si svoje práva v Rakúsku, kde spadajú tieto rakúske živnostníčky?.. No veľa z nich ovláda legislatívu a štátny jazyk na úrovni... Na žiadnej úrovni. Teda nevedia si ani len vyplniť žiadosti o kompenzácie. A štát zastavil tomuto publiku dopravu. Netreba ale zabúdať ani na fakt, že aj tieto opatrovateľky sú občanmi SR, sú to defacto, aj dejure rakúske podnikateľské subjekty. Teda rakúski podnikatelia.

Takže včera prišli na hranice protestovať rakúske súkromné agentúry a rakúske podnikateľské subjekty. Prišli protestovať proti podmienkam, ktoré zaviedla Slovenská vláda.

Tieto isté subjekty ale 100% rešpektujú podmienky, ktoré im nastaví rakúska vláda..



Dopravcovia

Včerajšie označenia na niektorých autách STOP 5G a podobne dalo jasne najavo, aký podporovatelia sa na hraniciach stretli. Čitatelia rôznych konšpiračných webov. Ale našli sa tam aj normálny. Až na niekoľko detailov.

Aby ste pochopili ako čitateľ, problematiku dopravy, pokúsim sa vysvetliť.

Tento druh medzinárodnej dopravy je zákonne upravený ako taxislužba. Síce je to taxislužba len na území Slovenska,(medzinárodná taxislužba neexistuje), ale je to taxislužba. A bola zastavená nariadeným Vlády SR, ešte za čias premiéra Pellegriniho.

Časť firiem funguje na princípe že vlastní autá a zamestnáva vodičov. Druhá časť (hlavne veľké dispečingy) pre tú jazdia živnostníci. Na svojich autách.

Táto dopravná štruktúra zabezpečuje prepravu cca 40 000 ľudí týždenne. Nielen do Rakúska. Do celej EU. Najväčší trh, tvoria ale práve spomínané, rakúske opatrovateľky.

Prvé dva týždne väčšina dopravy stála. Potom začala jazdiť sporadicky a na čierno. Posledné dva týždne už sa niektoré firmy ani netaja tým, že vlastne jazdia. Vyslali autá do Rakúska. Takže jedno auto privezie na štátnu hranicu, druhé odvezie po Rakúsku. Kontrolná činnosť na Slovensku žiadna. V Rakúsku.. To má teraz iné problémy, ako riešiť ilegálne taxi na svojom území.

Ceny prekročili 300%. Do toho segment pendlerov, ktorý si uvedomil, že môže zarobiť na doprave.

A tak pán otočí 2x denne po 3 opatrovateľky do Linzu v cene 130 euro/osoba. No nepovozte sa na aute, ak vám niekto prispeje na naftu vo výške 1560 euro na deň..A to na octávii najazdíte cca 1100km. Čistá ryža.

Takže dopravcovia nervózni, ich vodiči nervózni. Opatrovateľky podráždené.. Jedným z organizátorov štrajku bola aj zástupkyňa dopravnej firmy z východu. Zástupkyňa tej firmy, ktorej autá som za posledné dni videl vyšívať Slovensko hore-dole. Ale určite nepodnikali.. "To vozili kamarátov" (ironic off)

Ďalším z podporovateľov bola spoločnosť, o ktorej som počul, že dokáže dokonca zabezpečiť zdravotnú dokumentáciu na to,aby opatrovateľka nemusela do povinnej karantény. Stačí na to jediné. Opatrovateľka odošle svoju kartičku poistenca a o všetko sa postará firma. Aj keď počul som už aj to, že s tým prestali, Asi sa zľakol lekár, ktorý toto zastrešoval.

V kombinácii "nadsluhujúcich opatrovateliek" a nervóznych vodičov niektoré firmy spôsobili to, že sa prísun ľudí na štátnu hranicu zvýšil. Nikoho nezaujíma ako sa tam dostali...

Nemalou mierou prispeli aj autá rakúskych opatrovateľských agentúr, ktoré veselo vykonávali kabotážnu prepravu po Slovensku. Lebo striedať sa treba, sily dochádzajú a nervozita stúpa. Takže zabezpečíme nelegálny transport, pod zámienkou že striedať sa treba. Veď je to zadarmo. Hlavne že biznis pokračuje.

Chybnou bola aj logika niektorých vodičov dispečingov, že si mysleli, že protestom si zabezpečia, že budú môcť jazdiť 3-4x týždenne do Rakúska.. Že vlastne zavládne podľa nich sloboda.. (rozumej anarchia)

A toto všetko zastrešené zastupyňou agentúry ponukajúcej opatrovanie v Rakúsku. Celé zle.



Riešenia zo strany krízového štábu

Krízový štáb mal koncept kontrolovanej dopravy prvýkrát na stole 13.3.2020. Odvtedy niekoľko-krát.

A nič

Krízový štáb ale podcenil nutnosť zaoberať sa týmito riešeniami a podcenil aj masu ľudí, ktorá sa presúva.

Rozhodol o štátnom karanténom sitku, ktoré bude selektovať pozitívnych a negatívnych.

Nakoľko sa časť segmentu pohla už pred veľkou nocou (unavené, vysilené opatrovateľky, v kombinácii s nelegálnou prepravou v cene orgánov) krízový štáb, uvedomujúc si bordel na hraniciach, povolal aj moju spoločnosť na to, aby zabezpečovala repatriácie z hraníc do karanténnych centier.

Týždeň to fungovalo.

Jednoducho autá lietali z hraníc a rozvážali ľudí do karanténnych centier. Čakanie? Zopár minút, respektíve zopár desiatok minút.

Potom prišla zmena a KŠ sa rozhodol, že to budú zabezpečovať autá vo vlastnej réžii. Zmenila sa logistika a UPS... všetko sa zrútilo. Zrazu čakanie niekoľko hodín a nič nefunguje.



Ak k tomu pripočítame dominový efekt momentálne nelegálnej prepravy a neustále rozoštvávanie opatrovateliek, je logické že pri organizátoroch, ktorí vidia len bod A, ale nevidia body X,Y,Z toto dobre nedopadne.





Je alebo nie je vírus?

Dovolím si malé zamyslenie sa nad nebezpečnosťou vírusu. Naši vodiči plnili úlohy MV. Po ich ukončení, som ako majiteľ spoločnosti trval nad návratom k rodinám až po vykonaní testov.

Testy sa urobili. 2 pozitívny, 4 negatívny.

Zaujímavé ale bolo, že na izbách boli ubytovaní tak, že z dvoch izieb boli po jednom testovaní ako pozit. a po jednom ako negat.

10 dní spolu na izbách, ktoré pre nich zabezpečilo MV.

A nedošlo k prenosu nákazy?

Štyria negatívni sú už po opätovnom testovaní s negatívnym výsledkom v domácej karanténe.

Pozitívnych nové testovanie ešte len čaká.

Verím že dopadne negatívne. Žiadne symptómy ani problémy.

Mám v úmysle nechať ich po negatívnych testoch otestovať na protilátky, v čom ma podporujú aj testovania známeho, ktorý bol najprv testovaný ako pozit., následne po dvoch týždňoch 2x negat, ale test na protilátky nevykázal to, že by bol infikovaný.

Možno je niekde chyba. A možno nie. Možno boli vodiči testovaní ako pozit na základe iných pridružených zdravotných problémoch, o ktorých ešte ani netušia. Kto vie?



Čo ďalej?

Krízový štáb by sa mal začať bleskovo zaoberať situáciou ľudí, ktorí pracujú v zahraničí.

Jasne definovať pendlerov s obmedzením na 2x prekročenie štátnej hranice za deň aj so záznamom na nejaký papier.

Ostatných vyňať spod definície pendlera a udeliť mu status pendler+ (dochádzajúci v nejakom intervale za prácou do zahraničia, rovnako so záznamovým listom)

Karanténne sito? Ja ho schvaľujem s pohľadom na to, že je potrebné zabezpečiť logistiku odberov a ostatné náležitosti.

Či pre všetkých? O tom nech rozhodnú kompetentní.

Schvaľujem ho aj z jeho základnej funckie. SITO.. Zachytí možnú nákazu a zabráni jej šíreniu.

Kontrolovaná medzinárodná preprava by ale bola riešením ako logistiky štátu, tak aj riešením pre našich cestujúcich ako takým. Komplexným riešením. Určite riešením na niekoľko mesiacov, ktoré nás čakajú.

To by ale zástupcovia permanentného krízového štábu museli prizvať zástupcov dopravcov na stretnutia, kde by sa hľadalo riešenie. Pretože o tomto druhu dopravy a mase presúvajúcich sa ľudí, nemajú ani zdania.



Včerajší protest bol začiatkom. Začiatkom manipulácie masy ľudí. Z dôvodu spochybnenia aktuálnej vlády, a z dôvodu záujmov súkromných spoločností doma aj v zahraničí..

Ale to už je na iný blog. Kto za koho kope..



Koncept kontrolovanej medzinárodnej dopravy nájdete na linku pod článkom, alebo po kliknutí tu.