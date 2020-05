Zázračne vyliečení z koronavírusu, alebo je niekde v testovaní chyba?

Toto nebude blog o konšpiračných teóriách.. Len skutočný opis dvoch týždňov a poukázanie na fakty, ktoré nesedia.. Niekde je chyba.

Na Bielu sobotu 11.4.2020 išli vodiči dvoch firiem zabezpečovať repatriácie pre štát. Repatriácie zo štátnej hranice do karanténnych zariadení. Pristavili autá podľa podmienok a pracovali.



Štát si po týždni začal túto činnosť zabezpečovať vo vlastnej réžii. Vlastnými autami. Budiž. My (ako majitelia firiem) sme dostali pokyn, že vodiči sa môžu vrátiť k rodinám. Sú vyňatí z karanténnych opatrení. Nezdalo sa nám to a preto sme pred ich návratom k rodinám trvali na ich otestovaní.



8 z 18-tich vodičov vykázalo pri testovaní pozitivitu.

Skončili v karanténnom zariadení.

Ubytovaní boli v ubytovni, ktorú nám poskytlo Ministerstvo vnútra.

Ubytovaní boli po dvaja na izbách.

Boli spolu aj s čakaním ja testovanie 13 dní.

Stretávali sa spolu, nielen v rámci izieb.



1 z izby pozitívny, druhý negatívny.... ???

Z niekoľkých izieb rovnaké výsledky.. Jeden áno, druhý nie..



Po ich príjazde do karanténneho zariadenia dostali všetci samostatné izby.

Negatívnych čakalo testovanie o 5 dní..



Bál som sa..

Bál som sa toho, že negatívni boli negatívnymi len preto, že sa nákaza nerozbehla naplno..



Prdlajs..

Negatívni zostali negatívnymi a odišli do domácej karantény.

Čakanie ďalšie dni na výsledky testov pozitívnych.

A po opakovanom testovaní 2x sa pozitívni stali negatívnymi.

Sú zdraví..



Všetci do jedného.

Ani jeden jediný nezostal pozitívnym..



Nech nad tým rozmýšľam ako chcem a rozoberám to, niektoré veci nesedia.

13 dní chlapi spolu a nedôjde k prenosu nákazy? Ani v rámci izby?

Jeden z našich pozitývnych chodil za priateľkou, ktorá im zabezpečovala stravu..

Verím, že "nepiekli len koláčiky".. a ona je je opakovane negatívna?

Zas nedošlo k prenosu nákazy?

U ani jedného z pozitívnych vodičov nedošlo k pokračovaniu choroby?



Nie.. netvrdím, že choroba je výmyslom.

A je treba, ju brať vážne.

Nekupujem si Savo a ani neoctujem vzduch..

Som rád , že vodiči oboch firiem sú v poriadku..



Ale pozitívne výsledky našich vodičov neprijímam.

Podľa môjho názoru, boli jednoducho v testoch vyhodnotení, ako falošne pozitívni..

Niekde je v testovaní chyba.

Prečo?

Ako sa to stalo?

Netuším...

.