Výpal dopravnej polície - dokedy

Prišiel mi rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Porušil som MPR. A ja sa nebránim. je to dokonca možné, že sa tak stalo. ide ale o iné... O princíp, O morálnu stránku. A o prístup.

Prekročenie rýchlosti v obci o 21km/h.

22.05.2020.

V predbiehacom manévri.



Priložená fotografia, kde je moje auto v ľavom (protismernom) pruhu. Evidentne teda predbieham.pomalšie vozidlo.



Vadia mi dve veci:

Vec prvá:

Mám v aute čiernu skrinku. Od dňa porušenia pravidiel ale prešla už doba a moje záznamy sú premazané. Neviem teda posúdiť, Či auto predo mnou neurobilo niečo, čo si vyžadovalo vybočenie z jazdného pruhu a zošliapnutie plynového pedálu.

Neviem či nešlo dajme tomu 40.. v úseku, kde je povolená 50-tka.

Vadí mi, že nameraná rýchlosť bola v predbiehacom manévri.



Vec druhá:

Fotografia je z kamery TruCAM II..

Tá by mala pri meraní označovať merané auto krížikom, alebo krúžkom. Ten označuje merané vozidlo.

Fotografia teda nijako nedokazuje, že sa jedná o rýchlosť môjho vozidla.



Pozrel som si GPS monitoring môjho auta.

V uvedenom čase som naozaj obcou Hriadky prechádzal. za obcou, Smerom na Sečovce, je asi 5km dlhá rovinka. Neponáhľal som, nakoľko som v danom úseku išiel len moment 106 km/h (pravdepodobne tak isto predbiehací manéver) ale inak som išiel celý čas kľudne dodržujúc MPR.



A tu vidím minimálne konflikt záujmov u službukonajúcich policajtov.

Ak išli celú dobu za mnou a čakali, že namiesto jazdy budem nízko letieť, sklamal som ich.

A pokuta za prekročenie MPR o 21 v obci (100-150) je predsa len viac ako prekročenie MPR mimo obce o 16 (45-50) A všetci vieme, teda mimo policajtov, že sú odmeňovaní podľa toho, koľko pokút "vypália".



A teraz iná rovina uvažovania:

Na cestách je denne niekoľko desiatok tisíc vodičov, ktorých volant jednoducho živí...

Kamioňáci, zásobovanie, obchodní cestujúci, ...

Ľudia, ktorí nezriedka naháňajú čas. Alebo si ho šetria.

Ľudia, ktorí jednoducho v dedine chcú ísť 55 km/h, lebo to nie je na pokutu, ale minúta k minúte im v dennom sumári hodí čas, ktorí môžu venovať rodine, alebo čomukoľvek inému.

Nechcú ísť 38/km/h GPS po dedine len preto, že nejaký vodič sa neponáhľa a už kašle na to, že za ním je vláčik zložený z mnohých vagónikov. A že nechtiac možno vytvára kolízne situácie.

Alebo ten vodič ide pomaly, lebo ho baví sledovať ako jeho auto málo žerie.

Alebo sa len jednoducho nesústredí na momentálnu rýchlosť.



Iné je ísť MPR ak máte auto s automatickou prevodovkou, iné na manuálnej. Iné je aj predbiehať autom s automatickou prevodovkou a iné autom s manuálnou.



Pomalú jazdu rieši aj naša právna úprava.. Ale už nerieši postih za ňu.

Ak vodič trebárs uvedie, že jeho rýchlosť je adekvátna jeho schopnostiam, môže kľudne jazdiť pomaly a neexistuje spôsob, ako ho postihnúť zo strany PZSR

Na dialnici by za rýchlosť pod 80 km/h teoreticky vedel dostať pokutu, ale mimo dialnic je to nepostihnuteľné.



Zároveň vodič, ktorý napríklad dobehne takéto pomalšie idúce vozidlo, má na výber len z troch možností:



1. Prispôsobiť svoju rýchlosť pomalšiemu vozidlu.

Nerobím to z týchto dôvodov: netuším aké sú schopnosti vodiča v pomalšom aute predo mnou. Či rozmýšľa aj za mňa, tak ako ja rozmýšľam a snažím sa predvídať ja za neho.

Začal by som vytvárať kolónu vozidiel, čo by mohlo viesť k ohrozeniu ostatných.



2. Zvýšiť svoju rýchlosť a predbehnúť pomaly idúce vozidlo. Riskujúc tým , tak ako ja finančný postih.



3. Ísť pôvodnou rýchlosťou a nabúrať do auta pred sebou...

(to posledné som myslel ako vtip)



Záver:

Samozrejme pokutu uhradím, Nič iné mi nezostáva. Odvolávať sa nemá zmysel,.

Zákon niečo rieši (pomalá jazda) ale už nerieši postih.

Čo by ale vyžadovalo zmenu zákona. Jasné zadefinovanie.

Čo by som ale rád je zmenu zákona, ktorá by prihliadala na iné situácie a viac tolerovala prekročenie MPR pri situáciách, ako bola tá moja.

Je iné jazdiť po diaľnici a predbiehať pomalšie vozidlo rozdielom rýchlosti 5km/h, riskujúc jedine gestá od vodiča autá za mnou a iné predbiehať vozidlá jazdiace značne pod MPR v kraji, kde dialnica je sľúbená už 20 rokov, ale ďalších 20 rokov ešte nebude.



Dodatok:

Nakoľko na priloženej fotografii nie je evidentné, že sa jedná o rýchlosť MOJHO auta, pretože chýba označovací krúžok, alebo krížik, pokúsil som sa "reklamovať" tento nedostatok dokumentácie priestupku. Skúšal som reklamovať, prečo mi nebola zaslaná fotografia s JEDNOZNAČNÝM DOKAZOM, že sa jedná o rýchlosť môjho auta.

Telefonicky to so mnou komunikovať nebudú... Mám sa odvolať.

Prečo mi nebola zaslaná fotografia, (s krížikom, alebo krúžkom zameriavacej kamery) už v prvom rozhodnutí..

Stratégia je jasná.. odvolávať sa nikto nebude. Radšej každý zaplatí..

Výpalné Polície SR

P.S.: V civilizovaných krajinách ako je napríklad Holandsko, si môžem celý priebeh dokumentácie priestupku pozrieť na stránke na to určenej. Ale k civilizovaným krajinám Slovensko ešte asi nepatrí.