Ako sa treba zblázniť z pomoci počas koronakrízy

Štát pomáha, len taký fukot. Prvých 234 euro už dorazilo. Nehovoriac o fakte, že práca urobená pre štát v apríli, nie je v júni, ešte štátom zaplatená.. A teraz začali pomáhať aj banky... Respektíve tá moja rodná ČSOB...

Tak som bol kontaktovaný mojim vzťahovým managerom.

Môžem si žiadať 20% ročného obratu na pomoc s prekonaním koronakrízy a jej dôsledkov..

Číselne? 80 000 euro..

Splatnosť 10 rokov..

Úročenie 5,99 p.a.

Tak teda môžem žiadať 80 000 euro.. Zaplatím 120 000 euro..

A to všetko nato, aby som prekonal krízu..

Aby som teda dotoval prevádzku firmy a čakal či sa trh spamätá.. a potom to 10 rokov splácal



13.3.2020 mi štát zastavil činnosť v rozsahu 95% podnikania.

22.06.2020 som zatiaľ dostal pomoc od štátu, že nemusím platiť odvody za apríl a májové si môžem odložiť. A ešte mi dorazilo na účet 234 euro...



A moja banka, v ktorej som takmer 5 rokov, mi v počiatku úver zamietne.

Ste taxislužba, takže ste v skupine firiem, ktorá je riziková.Znie odpoveď schvaľovateľky



Nechápem..

Aj podľa dnešných slov premiéra banky dostali peniaze z EU na to, aby tie peniaze pomohli..

Ak majú pomôcť, nechápem úročenie 5,99 p.a.

Na dôvažok som riziková firma (ktorá firma nie je?) a teda začnú sa obštrukcie..



Dozviem sa podmienku, že potrebujem ručiteľa..

Fyzickú osobu, ktorá bude ručiť právnickej osobe za 80 000 eurový úver (?)

Nemá zmysel hľadať... na toto pristúpi len blázon..

Zvlášť, ak ja sám netuším, čo bude o dva týždne.. nieto ešte o 10 rokov..



Tak nadiktujem vzťahovému managerovi v banke srdcervúce odvolanie, nakoľko aj keď som v rizikovej skupine pod koncesiou taxislužby, nikdy som taxislužbu v pravom význame slova, neprevádzkoval. Nie miestnu taxislužbu.



Prepravujem ľudí do zahraničia. To musím pod koncesiou taxislužby.. Ale nie som taxislužba, ako by sa neosobnému schvaľovateľovi mohlo zdať.



Schvalovateľ by si napríklad mohol pozrieť detailnejšie pohyby na účtoch..

Videl by, že príjmy od zastavenia štátom, klesli na 5% objemu z predchádzajúcich rokov. Stabilných rokov.

Videl by, že oni, ako banka, ma doja už pekných pár rokov a zarábajú na mne... A to poriadne..



Chcete si kúpiť nehnuteľnosť, aby ste nemuseli platiť nájom? Spotrebný úver s úročením viac ako 9%

V dobe, kedy sa hypotéky pohybujú na úrovni 1-2%, mi moja rodná banka ponúkne spotrebák na nehnuteľnosť.

Podmienky sú jasné..

Ber, alebo nechaj tak.

Keď môžeme zarobiť, prečo by sme tak neurobili..

Že vám vzťahová managerka tak trošku zabudne povedať, že jeden z úverov má byť splatený naraz?

Trebalo čítať poriadne.. rozpočítame a ďalšie úroky a ďalší zárobok na svete.



Skrátim to..

Z pôvodných 80 tisíc na preklenutie dopadov koronakrízy na 10 rokov sa stalo po zaplatení nutnej poistky (musí byť, lebo nie je ručiteľ)

50 000 euro na 5 rokov..



Toto by zobral len blázon..

Ak sú to peniaze na zmiernenie dopadu koronakrízy, tak by nemali byť slučkou..

Objem peňazí je na pomoc na cca 3-6 mesiacov.. a ľudovo povedané "prežerie sa vo firme"

Očakávam návrat k pôvodným objemom tržieb o 8-12 mesiacov..

Brať si ďalšiu slučku na krk?..

Ďakujem neprosím..

Pomoc nie je pomocou, ale kameňom na krk.

To radšej zbankrotovať so cťou..



Dnes náš premiér slávnostne oznámil, že sa dohodol s bankami na pozastavení bankového odvodu..

Banky nemusia zaplatiť bankový odvod a peniaze môžu použiť na rozvoj ekonomiky..

Ako to vidím ja?

Po svojom..

Banky nemusia platiť odvod a zarobia viac..

A zarobia ešte viac na úveroch, kde si diktujú svoje vlastné výpalnícke podmienky..



Naša nová vláda omieľa dookola, ako veľmi pomáha..

Zatiaľ pomohla bankám..