Divotvorný Kráľovský Chmec - bordel Mestského úradu

Snažím sa poukazovať na prešľapy a ignorantstvo vedenia mesta Kráľovský Chlmec.. Práve sme pomyslené dno prerazili... Ale pekne poporiadku

Magistrát mesta Kráľovský Chlmec sa rozhodol, že bude riešiť nedoplatky občanov mesta prostredníctvom tretej strany. Prostredníctvom spoločnosti FINLEGAL.

Postúpil jej teda údaje o dĺžnikoch.

A firma rozoslala listy...

Lenže chyba lávky:

list s výzvou (zdroj FB)



Foto zdroj (FB)

List obsahuje príliš veľa nepresností.

AD1: napriek tomu, že bol doručovaný príjemcom v mesiaci jún 2020, je datovaný na 9.8.2020. teda o dva mesiace neskôr

AD2: je v ňom uvedené, že Mesto eviduje pohľadávky voči občanovi, ale bez bližšej špecifikácie (za aké obdobie, za čo vznikol nedoplatok ...



A občania si začali robiť revíziu svojich účtov a prichádzali na to, že mestu nedĺžia absolútne NIČ.

Tak začali tieto fakty zverejňovať na soc. sieťach.



A primátor sadol pred kameru, spolu so svojim prednostom a urobili dojímavé video o tom, ako ich to mrzí. A ako mu majú občania prepáčiť.



Ak odmyslím fakt, že súčasná vláda je pri moci druhé volebné obdobie, tak je to predovšetkým ich vlastný bordel.

Netušia ale, čo tým, že postúpili nesprávne údaje môžu spôsobiť.



Nie som právnik..

Ale už na základe spomínaného listu, by som považoval túto "Výzvu na zaplatenie" za bezpredmetnú.

napríklad preto, že mi bola doručená dva mesiace pred jej vystavením..

A veľa ľudí sa tak aj zachová, nakoľko si boli na MU prezistiť, že nič nedĺžia. A list hodia do koša.



A to môže byť chybou.

Čo by bolo teda správne?

VÝZVA NA ZAPLATENIE

V prvom rade by som zašiel na Mestský úrad a vyžiadal by som si potvrdenie o tom, že mestu nič nedĺžim.

Následne by som tento list odoslal spoločnosti Finlegal a žiadal by som od nich potvrdenie, že voči mojej osobe neevidujú žiadne pohľadávky.

Následne by som si žiadal na Mestskom úrade úhradu nákladov s tým spojených. Oni vám neodpustia ani cent.. Prečo by ste mali vy im odpúšťať poštovné, alebo iné náklady?

VEDENIE MESTA

Náš primátor priamo vo videu priznal, že na Mestskom úrade je bordel.

Že to nie je len o neplatičoch, ale napríklad o tom, že úradníci zadali zle údaje do SIPO.

Nedoplatok teda mohol vzniknúť bez vedomia platiteľa.

Priznal aj to, že je "mišung" v celej evidencii. Že je problém v počítačoch.

Napriek tomu odovzdal osobné údaje tretej strane, v čom ja vidím možné pochybenie na GDPR.

Odovzdal dokonca nepravdivé údaje.Mohlo teda dôjsť k poškodeniu mena.

Z osobných rozhovorov viem, že u nás majú výmer na smeti aj nebožtíci. (nezáleží že je to jeden a ten istý úrad, ktorý vystaví aj úmrtný list, aj eviduje obyvateľov..

Je možné teda, že údajné nedoplatky sú aj za "mŕtve duše"

Na každý pád je toto problém. A veľký problém.



Aj niekto sedí jednou riťou na dvoch stoličkách, ani jednu robotu nerobí poriadne.

Náš primátor je primátorom, je podpredsedom na KSK,, je členom komisií na KSK (aj keď ich navštevuje veľmi sporadicky), sedí v dozornej rade VVS a ešte stíha byť aj podpredsedom MOST-HID..

Nehovoriac o bohatom osobnom živote..

Veľa aj na koňa..



Ale ak sa pod jeho vedením robia takéto prešľapy v meste, kto vie aké sa robia na iných postoch.

V každom prípade vo videu sľúbil vyviesť zodpovednosť kompetentných.

Dúfam, že aj tú svoju. za posledných 6 rokov sme ho za to odmeňovali viac ako štedro..

A výsledok je na svete..

jeden z výsledkov jeho pilnej práce.