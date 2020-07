Keď je v banke 2 menej ako 1

Tak peniaze európskych fondov sa rozdávajú vo veľkom. Cez komerčné banky. Tie si jednak vybojovali zrušenie bankového odvodu a jednak sa snažia "vydojiť čo sa len dá". Aspoň v mojej ČSOB. lebo podľa nich je 2 menej ako 1..

Kontaktovali ma z mojej ČSOB banky.

už sú k dispozícii peniaze, ktoré majú pomôcť prekonať krízu spôsobenú pandémiou.

Dá sa zobrať 20% obratu za minulý rok a teda v mojom prípade to vychádza na nejakých 80 000 euro.

Úrok 5,99 p.a. a splácanie 10 rokov.



Stačí vyplniť tonu papierov, ale podľa môjho vzťahového managera to ide. Suma tak isto.



Papiere vyplnené a podané.



80 000 euro pomôže. Veď do normálu sa táto situácia bude vracať približne cca 8-12 mesiacov.



A zrazu hups...

Máme problém. Pri kontakte z banky mi bolo povedané, že budem potrebovať ručiteľa.

Ručiteľa na 80 000 euro. Pre právnickú osobu (!)

Nič v zlom, ale nešiel by som ja osobne ručiť na 1000 euro pre fyzickú osobu a nie na 80k pre s.r.o.



Oznámil som im, že je to nereálne.



Tak nová ponuka bola 50 000 euro na 5 rokov. (!)

Odmietol som. z dvoch dôvodov:

Dôvod 1:

Ak rozpočítam splátky 80k na 10 rokov teda 120 mesiacov, vyjde to bez úrokov na nejakých 666,66 euro mesačne.

Ak rozpočítam splátky 50k na 5 rokov, teda na 60 mesiacov, vyjde to bez úrokov na nejakých 833,33 euro mesačne.

Toto si dokáže ktokoľvek vypočítať z hlavy.

Takže moja vlastná banka, ktorá pozná moju históriu, pohyby na účte za posledných 5 rokov a ktorá ma drží pekne za gule (napríklad firemnú nehnuteľnosť som kupoval na spotrebný úver s úročením 9%, keď boli hypotéky s úročením 1-2%) sa rozhodla, že namiesto menšej splátky a viacej peňazí, bude pre mňa výhodnejšia vyššia splátka a menej peňazí



Dôvod 2:

Ak by som ponuku zobral, znemožnilo by to čerpať akýkoľvek investičný úver, nakoľko by úverové zaťaženie spoločnosti bolo vysoké.



A predsa len ešte jeden dôvod.

Ponuku som dostal v čase, kedy náš premiér hrdo oznamoval, že sa dohodol s bankami na odpustení bankového odvodu a že banky budú pomáhať.



Vážený pán premiér..

ešte nemám ako spoločnosť uhradenú prácu, ktorú odviedli moji zamestnanci nasadení do prvej línie počas veľkonočných sviatkov. Práca bola vykonaná v apríli a je júl.. A stále len počúvam, že zatiaľ nie sú peniaze. pomoc od bánk, ktorú ste dojednal, tak.... naozaj ďakujem... Alebo ste skočil na lep, alebo ste sa s bankami dohodol na poriadne brutálnom grupáči ... Že vy....te s celým systémom a podstatnou časťou podnikateľského sektoru.. Bez kondómu a lubrikantu.



Vážená ČSOB..

Zatiaľ ešte idiot nie som,.

Ďakujem za to, že peniaze z EU fondov "rozdávate" s krásnym ziskom.. A že sa naozaj urputne snažíte pomáhať podnikateľskému sektoru, ktorý vás vlastne živý. Naozaj ďakujem..