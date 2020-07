Divotvorný Kráľovský Chlmec - konflikt záujmov p. primátora - neexistuje.

Máme novú kanalizáciu. Už aj skolaudovanú. A bolo by dobré, keby to bolo všetko, čo môžem napísať. Ale plávajúce exkrementy, vyvierajúce poklopy a mrchavé stavebné práce hovoria o opaku.

Konečne sme dostali kolaudačné rozhodnutie o tom, že naša kanalizácia je OK.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.



Super.

Až na to, že takmer pri každom daždi je okolie kruhového objazdu a zastávka pre Tecsom zaplavená exkrementmi.

Až na to, že takmer pri každom daždi vyviera voda z kanalizácie neďaleko kruhového objazdu, poprípade pri slovenskej základnej škole.

Až na to , že niekoľko rokov steká daždová voda, zo sídliska Furča, priamo do kanálu a obchádza čističku, veselo si to šinúc do rieky Bodrog.

Až na to, že stavebné postupy a práce neboli prevedené ako mali a prepadávajú sa nám cesty v celom meste.

Nové cesty sa nám prepadávajú.



Mesto Kráľovský Chlmec prostredníctvom svojho hovorcu uviedlo, že sa živo zaujíma a dbá o dodržiavanie stavebných postupov a prác. Hlavne keď teraz "vybuchol" problém s lavičkami, pri rekonštrukcii amfiteátra za viac ako 700 000 euro. (lavičky sa urýchlene menia)

Nové lavičky a menia sa. A nemá to nič spoločné s fotkami uverejnenými na sociálnej sieti. to oni sami na to prišli. (ironic off)



Keď som namietal postup pri stavebných prácach pri rekonštrukcii kanalizácie, raz mesto tvrdilo že nie som stavbár a nerozumiem tomu, potom zas že to nie oni, ale VVS.



Zrazu sa mesto živo stará a kontroluje.



Ale nemá žiadne námietky ku stavebnému konaniu.



Asi to nebude spôsobené tým, že primátor mesta Ing. Karol Pataky je aj členom Dozornej rady VVS.

Teda členom dozornej rady, ktorá mala na starosti projekt kanalizácie v meste Kráľovský Chlmec.



Lebo ak by vzniesol námietky, možno voči zlému projektovaniu, alebo voči prevedeným prácam, išiel by vlastne proti firme, v ktorej je členom dozornej rady .



Jeden by si myslel, že to vyzerá ako konflikt záujmov. Ale pravdepodobne nie je.



A tak nezostáva nič len dúfať, že nebude pršať veľa.



Že cesty, ktoré sa prepadávajú po necelom roku niekto opraví,

Že plávajúce exkrementy sú len pridanou hodnotu k plne funkčnej modernej kanalizácii

Že dažďová voda odtekajúca priamo do rieky Bodrog, za ktorú síce obyvatelia platia v rámci stočného bude naďalej, bez závad.



Veď mesto o tomto probléme vie už roky a ani jeho Úrad ŽP a ani nikto kompetentný, nerieši absolútne nič.

Vsjó v parjádke...