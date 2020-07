Blíži sa opäť zatváranie hranice?

Politik sľubuje, občan volí. Dovolil som si použiť túto frázu z českej komédie. Je dokonalým prirovnaním toho, čo dopravcovia čakali od novej vlády a čo naozaj dostali. A bude horšie. Na Ministerstve dopravy pod vedením Sme rodina

Prešlo cca pol roka od štrajku autodopravcov, ktorí sa snažili dosiahnuť niekoľko zmien ale hlavne poukázať na fakt, že NKU zistil pochybenia pri mýte. Zistil to, že 48% vybraných peňazí, končí na účte súkromnej spoločnosti.



Bolo pred voľbami a chválabohu UNAS sa nenechal spolitizovať v tejto otázke.



Prioritou štrajkov bolo poukázať na fakt, že správa Najvyššieho kontrolného úradu konštatovala, že takmer polovica (48%) z výberu peňazí za mýto končí na účte súkromnej spoločnosti.



UNAS teda robil to, čo mali robiť politici už dávno. Snažil sa zastaviť toto šialenstvo.

Vlastnými kamiónmi, vlastnými telami...

Snažil sa, aby skončilo rozkrádanie peňazí, vybraných od nich samých.. Od kamiňákov.



A odpoveď novej Vlády SR?

Ministerstvo dopravy, pod vedením Sme rodina sa snaží spoplatniť ešte aj cesty II a III triedy. Teda nie zefektívniť tok peňazí, ale vybrať ešte viac, aby ešte viac mohlo skončiť na účte súkromnej firmy.



Pripadá vám toto normálne?



Sľuby o znižovaní cestnej dane zostali sľubmi, zľavy tak isto.



Ako dlho bude trvať, kým sa zas zablokujú hranice?



Týmto štýlom už naozaj len chvíľku.



Akurát si dovolím predpovedať, že tieto protesty budú horšie.



A prečo?

Keď sa mýto zavádzalo UNAS protestoval. Poukazoval na chystané zbojstvo. Nemal vtedy podporu verejnosti, lebo sa jednalo o imaginárne peniaze a ľudia mali pocit, že to platiť nebudú.. Platili. Vo svojich cenách za tovary a služby

Keď už vyšla správa NKÚ a videlo sa koľko peňazí odtieklo (760 miliónov euro) na účet Skytoll-u, zrazu si ľudia uvedomili čo sa deje a štrajkujúci kamioňáci mali ich podporu.

A verím, že sa tak stane aj pri budúcom štrajku, ktorý je, tak povediac „na spadnutie“.



A verím, že to bude už „iná liga“. Že aj ľudia si uvedomia, že sa nevolila zmena, ale toto isté v inej farbe.

Inak si neviem vysvetliť počínanie nového ministra na Ministerstve dopravy. Neviem si vysvetliť jeho myšlienkové pochody.





Kamioňáci stále platia nepomerne viacej cestných daní, ako ich kolegovia v rámci V4, ale aj EU.

Mýto sa stále vyberá na účet súkromnej spoločnosti

A cesty sú stále viac a viac katastrofálnejšie.



Aktérov štrajkov zastrašujú. Vladovi Sopúchovi zabavili vodičské oprávnenie napriek tomu, že podal odvolanie. Odvolanie sa záhadne stratilo.

Naozaj sa stratilo? Alebo je to len pokus o zastrašenie zo strany výkonných orgánov a novej vlády?



Na strane druhej nechápem ani ako občan počínanie novej vlády a hlavne Ministerstva dopravy.

Vyberieme na mýte dosť peňazí. Namiesto toho, aby sme zabránili odtoku 48-tich % pre súkromnú spoločnosť, namiesto toho ideme vybrať ešte viac a ešte viac zaťažovať súkromného dopravcu... Namiesto toto, aby sme zistili prečo NDS použije z vybratých peňazí len 10% na rozvoj a budovanie ciest, nerobíme nič a ideme vybrať ešte viac a ešte viac ideme zaťažiť súkromného dopravcu.. A to všetko bez ohľadu na to, že 48% odtečie preč na účet súkromnej firmy. Tak jej ideme vybrať ešte viac.



Ak raz jedného dňa budú hranice opäť zablokované, možno vtedy novému ministerstvu dôjde že UNAS nerobil nič len ŠTRAJKOM DEKLAROVAL ZISTENIA NKU a snažil sa o zastavenie rabovania verejných zdrojov. A možno sa vedľa kamioňákov postavia aj obyčajný ľudia. Pretože toto raz musí skončiť.