Divotvorný Kráľovský Chlmec - všetko zdarma, pre svojich ľudí.

Ešte nedávno sa náš primátor pochválil tým, že poslal list premiérovi, v ktorom ho žiadal o urýchlené riešenie situácie, nakoľko nie je s čím hospodáriť. Musí dokonca prepúšťať ľudí. A o pár dní, futbalový štadión - ZDARMA

Divné je hospodárenie mestskej vlády MOST HID v našom malebnom Kráľovskom Chlmci.

Prepúšťa sa, lebo nie sú peniaze.Nie je na kosenie, nie je fakticky na nič.



Stromčeky posadíme, ale už nie je na polievanie. A ak na to občania upozornia, tak primátor urobí video o tom, že ľuďom na meste nezáleží a mali stromčeky polievať sami.

Aj keď máme naše slávne Technické služby

Ale... je čas festivalov tak to treba využiť.



A tak sa zdarma poskytne celý futbalový štadión aj s príslušenstvom na usporiadanie dvoch festivalov.



Festival č. 1: Csatrangos

organizátorom festivalu je združenie TEMPORA ORIENTIA Mgr Bernadeta Leczová

Združenie dostane na organizáciu festivalu podporu z KULT MINOR 4000 euro.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4908527&l=sk

A bezplatne celý futbalový štadión. Zmluva z mestom viď link

https://kralovskychlmec.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/4157594824



K bezplatnému štadiónu dostane združenie od mesta bezplatne aj:

1 ks červený stan, 4ks stany žlté, 2ks stany červené

15 ks pivných setov

6 ks mobilných košov

40 ks stoličiek

malý traktor

umývadlo

odber elektriny a vody

upratovanie a odvoz odpadu po ukončení podujatia

Zaplatili sme ozvučenie a osvetlenie a pódium

Mimochodom ozvučenie mesto zaplatí súkromnej firme zástupcu primátora Ing Želinskému. 630 euro.

Festival č. 2 DJ Festival

DJ Festival organizuje Občianske združenie Interregionálny výskumno rozvojový inštitút.

Občianske združenie zástupcu primátora Ing Želinského.

Hneď ďalší deň po ukončení jedného festivalu, dostane občianske združenie zástupcu primátora, ktorý je zároveň aj DJ, tak isto zdarma celý štadión aj s príslušenstvom.

link na zmluvu tu

A podporu z KULT MINOR 6000 euro na usporiadanie festivalu.

Na oboch akciách nemajú právo predávať občerstvenie miestny podnikatelia, ale len organizátori, prostredníctvom tretích osôb( teda žiadne miestne dane za stánkový predaj)

Na oboch akciách je vstupné z festivalov vlastníctvom organizátorov, teda občianskych združení...



Takto sa správa mesto, ktoré nemá na svoje hospodárenie:

Prenajme zdarma štadión aj s príslušenstvom.

Zabezpečí materiálno - technické zabezpečenie

Zaplatí upratanie a odvoz odpadu

Zaplatí elektrinu a vodu

Zaplatí ľudí na to potrebných

Dokonca mesto zaplatí ozvučenie prvého festivalu zástupcovi primátora a organizátorovi druhého festivalu v jednej osobe.



A organizátori festivalov.. tí si nechajú zisk zo vstupného, dotácie na festivaly a svojim spôsobom aj miestne dane za predaj.

Je len absolútnou zhodou náhod, že jeden z organizátorov je zástupca primátora a druhý....



No počkáme na ďalšie video primátora mesta o tom, ako sa má mesto ekonomicky zle, ako na neho kašle vláda SR a ako on robí, čo sa len dá.. (pre svojich ľudí)