Holandský karanténny nezmysel

Od 1.9.2020 každý kto príde z Holandska alebo Belgicka je povinný podrobiť sa domácej karanténe. Že je to nezmysel? Rozhodujú epidemiológovia, nie zdravý rozum

Hypotetická situácia

4.9. vyrazí naše auto z Holandska. 3 cestujúci z Holandska, dvaja pristúpia v Nemecku.

Vodiči sa musia podrobiť 10 dňovej karanténe, alebo zotrvať v karanténe do negatívneho testu.

Cestujúci z Holandska tak isto. Cestujúci z Nemecka nie...



Zdravý rozum? Žiaden,



Problém v rozhodovaní epidemiológov je v tom, že premýšľajú a na každého pozerajú, akoby sa nakazil počas cesty. Lenže pasažier, ktorého vyzdvihneme v Holandsku je v tom Holandsku už niekoľko mesiacov. je zbytočná inkubačná doba a čakanie 5 dní na testy.



Prečo?

napr RUVZ v sídle nášho okresu robí odbery len 1x týždenne. V stredu.

vodič príde na Slovensko 5.9. teda piaty deň, kedy by mohol ísť na testy je štvrtok.

Ups.. odbery sa robia len 1x týždenne.. takže buďto testy ako samoplatca, alebo čakať 10 dní v karanténe.

Ak nemá kde karanténu stráviť, tak je karanténna jeho manželka, ktorá nemôže do práca, respektíve jeho deti, ktoré nemôžu do školy.

On nemôže do zamestnania.

Zamestnávateľ nech si poradí..



Hypotetická situácia č.2:

Let , ktorý odlieta ráno z Viedne do Eindhovenu. Naberie v Holandsku cestujúcich a privezie do Viedne.

Následne to isté lietadlo a tá istá posádka naberie cestujúcich do Londýna a privezie ich do Viedne (Bratislavy)

všetci cestujúci z Londýna by mali byť karanténny.. Ale nie sú..

Oni ani netušia, čo viezlo lietadlo pred nimi.



Padni komu padni, ale meter je nerovnaký. A hlavne nerozumný. teda z epidemiologického hľadiska možno rozumný je. Z hľadiska zdravého rozumu nie.



Spoločnosti ako je tá moja prevezú tisícky ľudí ročne.

Vybudovať, udržať a motivovať svojich zamestnancov, ak sú demotivovaní rozhodnutiami, ktoré nemajú logiku je nadľudská snaha.

Rozhodnutia štábu epidemiológov sú nelogické v tom, že na príchodzieho z Holandska pozerajú ako na človeka, ktorí sa nakazil v momente prechodu hranice (nezmyselné 5 dňové čakanie na testy)

Ak by sa mali držať zdravého rozumu, aj vo vzťahu že nie je blokovaný zamestnanec na výkon ďalšej činnosti a ani jeho rodina, tak by sa testovalo okamžite po prechode hranice, respektíve na druhý deň po príchode na územie SR.

Ak by sa v aute nachádzal cestujúci, ktorí sa nakazil v Holandsku, testy by to odhalili. Ak sú "holanďania" v poriadku, tak musia byť v poriadku aj cestujúci z Nemecka a aj vodiči.

Ale to by bolo logické a to sa zatiaľ nedeje.



Prvú vlnu pandémie štát pomohol zamestnávateľovi tak, že za neho zaplatil mzdu zamestnanca a časť odvodov. Už ho nezaujímali lízingy , nájmy, energie, telefóny, poistenia a hlavne ani časť, ktorou sa živil zamestnávateľ. na to, aby si zamestnávateľ ako ja vytvoril vankúš, to by musela existovať aspoň nejaká ochrana štátu a tá neexistuje.



Druhú vlnu možno zvládneme a možno nie..



Zatiaľ všetci veľahlasne roztrubujú že s čechami a rakušákmi sme sa dohodli a zatvárať sa nebude.

Samozrejme. Rakúske opatrovateľky by im zas predvádzali tančeky v ruka v ruke s bojovníkmi proti 5G sieťam. A to je sila cca 30 000 ľudí.

Pendleri a študenti v Čechách by tiež urobili svoje.



Tak drbneme karanténu na Holandsko a Belgicko. Tam až toľko slovákov nie je.. Ale je.

Chorvátsko a tých cca 10 000 navrátilcov z dovoleniek, ktorí ešte včera koronu nemali, ale dnes už majú, to už bude možno na iný blog