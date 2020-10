Divotvorný Kráľovský Chmec- nákupy mesta a rúška zdarma

V poslednom čase prebehlo v meste viacero väčších nákupov. Cez EU fondy aj mimo nich. A veľmi zaujímavé nákupy. Ale sme zachránený, lebo náš primátor rozdáva rúška zdarma. Daroval nám ich podnikateľ z mesta.

Nákup č 1 cez EU fondy



Technika pre záchrannú brigádu.

5x motorové čerpadlo.

Zakúpili sme značku ZONGSHEN 30 (nejde ani dohľadať na internete)

výkonovo porovnateľné sa kúpiť v cene 300 euro

5x elektrocentrála FOGO F 3001.

na internete cena dostupná 525,88 euro/ks



Celá hodnota nákupu by sa teda mohla pohybovať na úrovni 4130 euro.

Obstarávacia cena mesta pri nákupe cez EU fondy: 11 364 euro s DPH

Rozdiel: 7234,60 euro

Nákup č. 2 cez EU fondy



Materiálno technické zabezpečenie Záchrannej brigády

píla, ktorú sme kúpili sa dá teraz zohnať za 699 euro

Vozík 317 euro/ks takže spolu 1585

Vedro 15l 5 euro/ks 25 euro

vedro 10l 4 euro/ks teda 20 euro

Rýľ 5 euro/ks teda 125 euro

Lopata 6 euro/ks teda 150 euro

a krompáč 14 euro/ks teda 350 euro

Celá hodnota nákupu by sa teda mohla pohybovať na úrovni 2954 euro aj s DPH

Obstarávacia cena mesta pri nákupe cez EU fondy 4891,71 euro s DPH

Rozdiel 1943,71 euro



Nákup č. 3 cez EU fondy



Oblečenia a obuv záchrannej brigády

Bunda 18,47 euro/ks = 461,75

nohavice 14,08 euro/ks=477

vesta 3 euro/ks=75

Pršiplášť 6 euro/ks=150

Prilba 4 euro/ks =100

čelová lampa led 175 euro

obuv 550 euro

gumáky 150 euro

rukavice 50 euro

Celá hodnota nákupu by sa mohla pohybovať na úrovni 2188,75 euro s DPH

Obstarávacia cena mesta pre nákupe cez EU fondy 3598,50 euro s DPH

Rozdiel: 1409,75 euro



A v posledných dňoch sme robili napríklad zmluvy na nákup tonerov do tlačiarní

jeden kontrakt v sume 6643,18 euro

rozdiel v zmluvnej cene a cene ja internete je od 37% do 62% (nákupy na internete by boli lacnejšie)

Ak to spriemerujeme na možnú priemernú 50% úsporu, tak je úspora 3321,59 euro



Druhý kontrakt v sume 3929,76 euro

tam sa nachádzajú tonery predražené aj o takmer 300 %

napríklad MLTD1116 nakúpime po 18 euro s DPH.. Na nete tento toner stojí 6,67 s DPH.

Takže 2/3 pomerom by bola úspora mesta vo výške: 2619.84



V minulých dňoch nás obdaroval podnikateľ z mesta. Pán Trung Tran Quoc. Chvályhodné že daroval mestu 3000 rúšok. Darovacia zmluva je v hodnote 1500 euro. Náš primátor ho ocenil diplomom. A rozdal rúška v školách a zamestnancom mesta.

Ak spočítam len "od oka " čísla, ktoré sme mohli ušetriť, tak len na spomínaných 5-tich zmluvách je úspora 16 529,49 euro. Samozrejme, že čísla sú imaginárne, veď kto by šetril pri nákupoch za eurofondy :D Niečo o tom v meste vieme. Robili nám kanalizáciu a aj sme teraz upgradovali amfiteáter za 711 000 euro (Pristavili sme niečo ako 2 väčšie unimobunky a vymenili sme prehnité lavičky, za neprehnité. Ale zato riadne krivé. A to ich už po kritike občanov raz vymieňali. Aj tak sú krivé)



Rozmeníme to na rúška.

Rúško stojí momentálne priamo na Alibabe 0,04 euro/ks. V sieti Lidl stojí ruško 0,20 euro/ks

To že nám podnikateľ z mesta daroval rúška 0,50 euro/ks?.. budiž. Odpíše si tento dar z daní



Ale za ušetrené peniaze by si mesto samo mohlo nakúpiť 82 647 rúšok z Lidlu,

alebo 413 225 kusov rúšok priamo z Číny.

A to by stačilo každému jednému obyvateľovi mesta na 59 dní, pri použití 1 rúška denne.



Ale zaujímavých nákupov v meste máme viac.. Napríklad čulo sa nakupuje ručné náradie. V meste máme nakúpených viac ako 352 , viac ako 528 hrablí, viac ako 1500 lopát a rôzne ďalšie ručné náradie.. A to sme len 7 000 mestečko...

Hlavne, že musíme prepúšťať zamestnancov, lebo nie je na výplaty.

To nám ale nebráni prenajať BEZPLATNE zástupcovi primátora futbalový štadión aj so zamestnancami. Na ním organizovaný DJ festival.