Som vďačný za život mojej Emmy

Pred 9-timi rokmi sa v jednej z naj neonatologických jednotiek v Európe v belgickom meste Antverpy narodila moja dcéra. Pôrodná váha bola 620 g. A som lekárom vďačný.. Ako som dnes zaregistroval, asi som mal mať pri sebe právnika.

Ak by som mal pri sebe nemenovanú doktorku práv, možno by moja dcéra mala klasických 4,5 kila, ako každé normálne dieťa. Stačilo, že by to nariadil právnik.



S hrôzou som dnes počúval nahrávku, zverejnenú na sociálnej sieti. Nahrávku, pri ktorej právny zástupca 19 ročnej prvorodičky komunikoval s lekármi. A komunikoval aj s tou prvorodičkou.



S prvorodičkou, ktorá odmietla test na Covid-19. Do nemocnice prišla v rúšku, ale na radu svojej právničky, si ju dala dole.

Pri čakaní na lekára, tak 19-ročné dievča, ktoré prerušuje štúdium a možno ani nezvláda zásady bezpečného sexu (možno bolo rodičovstvo a prerušenie štúdia plánované, kto vie) počúvalo od svojho právneho zástupcu výrazy ako: genocída, nebezpečná špirála svojvôle, fašistické požiadavky (cca 16:30min čas nahrávky)

Právny zástupca sa vyjadrí, že je testovanie je nezmysel (15:53 min čas nahrávky)

V 19-tej minúte nahrávky sa dozvieme, že pacientka nemusí mať rúšku, lebo to rozhodla jej právnička.

DAJTE SI JU DOLE... to zaznelo.. Rúško je genocídny nezmysel, podľa slov právničky

v 32-minúte sa dozvieme, že právnik diktuje lekárovi čo môže a čo nemôže s pacientkou preberať (covid-test)

Až humorne znela výzva právničky, aby pôrod riadne prebehol. bol to skoro príkaz. Ak by boli komplikácie, pravdepodobne sa mali lekári poradiť s právnikom na telefóne. Tak isto aj o prípadných popôrodných komplikáciách. Pretože dostali výzvu na to, aby dieťa bolo každý každučký moment s matkou na izbe.



Ďalej som počúvať nevládal.



Pred 9-timi rokmi sa mi narodila predčasne dcérka. Moja milovaná Emma

Bola tak maličká, že ju ani nevedeli poriadne monitorovať. Pôrodná váha bola 620g

Veril som a budem veriť lekárom.

Venovali sa nám dva operačné tímy. Jeden sa staral o moju manželku. Ten druhý sa venoval Emme.

Videl som to celé priamo. Bol som v sterile na sále.

A bolo to niečo, na čo nikdy v živote nezabudnem. A nejde to ani opísať. Vidieť zázrak života a zároveň profesionalitu špičkových odborníkov.



Naša Emma má 9 rokov a od pôrodu má veľkú jazvu. Keď totiž otvárali manželku, maličká Emma bola príliš blízko maternice . Porezali ju. Škaredá jazva na chrbátiku pripomína ten zázrak. Že mi lekári a odborníci zachránili 620g vážiaci poklad.



Cítim k celému tímu týchto odborníkov úctu a vďaku. Som im vďačný za ich úsilie pri pôrode, za ich odbornú starostlivosť. A nikdy by mi nenapadlo žalovať ich za tú jazvu. Emma si za ich pomoci vydobila miesto na tomto svete.



A je mi zle z toho, čo som dnes počúval.

Z toho ako sa právnička háda s lekárom, namiesto toho, aby sa hádala zo seberovným, teda s právnikom nemocnice.

Z toho ako je pani právnička rozkazovačná, panovačná a arogantná. Ako lekárom neprejaví ani náznak, ani gram úcty.



Nedopočúval som to. Nedalo sa

Možno keby som počúval ďalej tak by som počul ako mala prvorodička kontrakciu, jej právnička zakričala do telefónu: "NÁMIETKA" a kontrakcia sa zastavila



Je mi z toho smutno.

Je mi smutno z toho, kam sme dospeli a aké smerovanie to naberá...



Som ovca.

Ak sa budem potrebovať poradiť o probléme s motorom, poradím sa s automechanikom....

Ak sa budem potrebovať poradiť o probléme stavby, poradím sa so stavbárom...

Ak sa budem potrebovať poradiť o probléme zdravotnom, budem veriť lekárovi..

Na ani jeden z týchto problémov, nebude riešenie radiť sa s právnikom.



Ale možno bude dobré nejakého si zohnať. Lebo to bude v móde.

Pôjdem do pekárne a môj právnik im vysvetlí, že za ujmu s rúškom mi majú dodávať doživotne zdarma chlieb...



V každom prípade chcem aspoň touto formou vyjadriť podporu lekárom a celej nemocnici zo zvukovej nahrávky.

A chcem sa aj im poďakovať.

ĎAKUJEM