Divotvorný Kráľovský Chlmec - Klame primátor alebo nie?

Už som si zvykol, že náš primátor je kontroverzná postavička To že vo svojich videách, zverejených na oficiálnom webe mesta rozpráva len o "akejsi osobe", na to treba gule, aby vedel povedať aspoň niečo nahlas.

V dnešnom blogu sa budem venovať odmene za prácu p primátora.

Náš p primátor má priznanú odmenu 50% k základnému platu.

Kým bola stránka www.platstarostu.sk ešte v rukách prvého majiteľa voľne prístupná informácia to potvrdzovala.

Zdroj: www.platstarostu.sk

Kritizoval som to. už v mierových "pred coronových" časoch. Jednoducho práca nášho starostu nebola na tej úrovni aby si zaslúžil 100% základného platu a nieto ešte odmenu 50%.

Pes štekal, ale karavána išla ďalej.



Až prišla kríza, spojená s nákazou Covid 19.

Poslancom MZ som zaslal otvorený list s výzvou, aby znížili odmenu primátorovi mesta. Mesto už začalo prepúšťať zamestnancov, pre nedostatok peňazí.

Náš primátor urobil video, v ktorom občanom oznámil, že sa vzdáva časti svojej odmeny.



Zároveň na stránke www.platstarostu.sk (pravdepodobne po zmene majiteľa, nakoľko viem, že stránka bola na predaj) sa zmenil údaj o výške mzdy nášho najvyššieho. Zaujímavé ale bolo, že tam svietil udaj z roku 2019, čo sa nezakladalo na pravde. Teda že aktualizácia prebehla k 1.6.2019. ˇudaj bol menený v jarných mesiacoch roku 2020.



Klamalo teda mesto a zaslalo stránke nepravdivé údaje? Kto vie..?



Jedno ale isté je: Primátor oznámil vo videu, že sa vzdáva časti svojej odmeny. Odmena mu teda priznaná bola. MZ mu ale zníženie odmeny neodhlasovalo. Je mu teda priznaná plná odmena a od toho sa odvíjajú aj odmeny poslancov MZ..



Druhé čo je isté: Ak by sa aj primátor odmeny vzdal, mesto mu stále musí platiť priznanú odmenu (MZ mu neznížilo priznanú odmenu -respektíve nič o takomto kroku sa nedá dohľadať), a on by ju musel vrátiť do pokladne mesta. Ak by tak robil, mal by o tom existovať záznam na stránke www.digitalnemesto.sk . Na tejto stránke ale v časti príjmy mesta, nefiguruje žiadny dar, alebo vzdatie sa časti odmeny a vklad p primátora.



Klamal teda primátor mesta ?

Nech si odpovedá každý sám.

Ja odpoveď mám.



Dopátrať sa k nejakým informáciám na oficiálnej stránke mesta? Takmer nemožné.. V časti uznesenia MsZ sa nachádzajú len pozvánky na MZ (chýbajú cca 4 roky). VZN zverejňované sporadicky. A to máme nového mediálneho guru, ktorý nevie ani len upratať stránku mesta. Že nie je možné na stránke diskutovať občanom? Diskusia v meste nefungovala nikdy.



Že sú kritici blokovaní na oficiálnom kanále mesta na sociálnej sieti? To je už len korunou úbohosti súčasného vedenia. Občan, ty len plať a drž hubu.