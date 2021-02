Divotvorný Kráľovský Chlmec - novodobá národná pamiatka za 711 000 európskych peňazí

To že malebné mestečko je už dlhšie humpľované miestnymi oligarchami napojenými na mimoparlamentnú národnostnú stranu, je fakt známy. Aj to, že sa eurofondom u nás darí. Len sa nám nedarí robiť veci kvalitne a načas.

Rekonštrukciu miestneho amfiteátra sprevádzajú od jej začiatku tajomstvá a úžasy.

O problémoch pri rekonštrukcii vyšiel aj článok v Plus 7 dní. Link na článok tu.



Dokonca som bol primátorom mesta označený za toho, kto poskytoval informácie a de facto bol "objednávateľom" článku. (nebol som)

Uviedol to priamo vo svojej odpovedi, ktorú publikoval 8.9.2020 na stránke mesta. Link na stránku tu

Vo svojej odpovedi uviedol dokonca že sám osobne chodil niekoľkokrát kontrolovať stavbu.

Len zabudol uviesť pár detailov.



Je verejným tajomstvom, že aj keď zákazku na realizáciu vyhrala firma Ekostav, ktorej sa v meste darí, fyzicky realizovali práce rôzne firmy a firmičky, Za pomoci občanov minoritnej menšiny z mesta a okolia.



A teraz tá zábavnejšia časť.

Už počas realizácie sa zistilo (mnou) že nové lavičky sa krútia. Že "nedali" ani prvú zimu.

Tak boli vymenené. Primátor sa bil do pŕs, že to oni zistili (takmer hneď po mne). Ale to je jedno.



30.6.2020 bola stavba ukončená...

20.7.2020 bolo kolaudačné konanie.



A 9.2.2021 teda 7 mesiacov po ukončení stavby vyzerá stavba takto:

Do stavby zateká.. Omietka opadáva, Farba sa lúpe.

Vnútorné priestory mi neboli ako občanovi, zástupcom primátora sprístupnené s odvolaním sa na koronu.

Ale aj tie vonkajšie priestory stoja za to.

Toto sme si kvalitne vybudovali za 711 000 európskych peňazí.





Ja verím, že náš primátor urobí vyhlásenie o tom, že práce sa budú reklamovať. My toho u nás reklamujeme dosť... A ako je vidieť, aj vykonávame stavebný dozor. V patričnej "kvalite"..

Problém máme len jediný.. Vedenie mesta.



Zatiaľ o vyzerá tak, že sme si za 711 000 európskych peňazí vybudovali novodobú zrúcaninu. Verím, že mesto sa postará, aby bola zapísaná ako národná kultúrna pamiatka.