Otvorený list poslancovi Blahovi - nie v mojom mene prosím

Vážený p poslanec Blaha... nejakou náhodou sa mi dostal do očí váš ospravedlňujúci list. Ospravedlnil ste sa v ňom Rusku v mene slovenského národa za vyhostenie 3 diplomatov . Akým právom za celý národ?

Vážený p poslanec.

Verím že vás nenapadne napísať ako druhý nejaký "pozývací list" v mene slovenského národa..

V mene slovenského národa.

Už tu zopár takýchto "aktvistov" v tom 68-mom bolo. Aktivistov, ktorí nám tiež chceli dobre a vyjadrovali sa za celý slovenský národ.



A toto konanie malo za príčinu vraždu morálky a akýchkoľvek hodnôt a napáchlo škody na viac ako 2 generáciách.



Môj dedo bol stolár.

jeho dvoch synov poslali do fabriky, pretože remeslo, súkromné podnikanie a podobné "buržoázne prežitky" režim nepovažoval za žiadúce.

Stolárstvo u nás v rodine vymrelo po meči.

Som z druhej generácie a ako rok výroby 1975 som bol pravidelne "masírovaný" že byť in je pionier a potom zväzák.

Že "in" je budovanie krajších zajtrajškov v 5 ročných plánoch, ktoré riadila strana.

Synovia deda sú už mŕtvi.

Ja nie.

Niečo čo mohlo pretrvávať generácie a vytvárať hodnoty, ako materiálne, tak aj duchovné, je mŕtve tiež.

Ja nie.



Musím sa, tak ako zbytok národa boriť s každodeným kontaktom úpadku ducha a bezcieľného života môjho okolia, ktoré hľadá, aký ten ich život, má vlastne zmysel.

Všetci naokolo sú súčasťou obrovského stroja, všetci tvoria a zároveň nevytvárajú nič.

A chýba im pocit zadosť učinenia. Chýba im pocit uspokojenia.



Ja mŕtvy nie som, a preto prosím nechajte si vaše vlastné osobné pocity a vyjadrenia pre seba a píšte ospravedlňujúce listy v mene svojom. Nie v mene mojom.



Ak súčasná vláda mala dôvod na vyhostenie "diplomatov" národa, ktorý síce vie vyrobiť raketu - ale už poriadne lietadlo nevie. vie vyrobiť tank - ale kombajn alebo traktor už nevie, vie rozdávať vakcíny po svete - ale svojich vlastných očkovať nevie... Mohol by som takto pokračovať....

Áno.. mám problém s vaším ospravedlnovaním sa Rusku aj v mojom mene. Aj keď ako homo sapiens uznám prezumpciu neviny a možno chýbajúce priame dôkazy, nič podľa mňa nebráni, ani pri podozrení, využiť prvok vyhostenia. Pretože eskalácia vzájomných vyhosťovaní môže smerovať k reštartu.

Ak existuje čo len náznak (podozrenie), že "diplomati" neboli diplomatmi, plne rozhodnutie nášho MZV podporujem.

Mali sme na to právo ako suverénny štát.



Takže p poslanec Blaha

Tak ako ja píšem tento osobný blog za seba a nie za celý národ, tak aj prosím vás vy píšte ospravedlňujúce listy (pozývacie listy) za seba. A nie za celý národ..

Ďakujem