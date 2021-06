Tento blog je čistou hypotézou, ale v kontexte aj možným reálnym scenárom. Hnutie Sme rodina a "jeho" Ministerstvo dopravy, momentálne držia prst na spúšti zbrane, menom doprava.

Je tomu už nejaký ten piatok, čo kamióny združenia UNAS blokovali hraničné prechody.

Blokovali ich, nakoľko sa im nepáčil rozdiel v daňovom zaťažení, v porovnaní s okolitými štátmi.

Blokovali ich, pretože sa im nepáčilo, že miliarda z vybratého mýta odchádza na účty súkromných spoločností.

Blokovali ich pre Skytoll a jeho zmluvu.

Blokovali ich..



Niekomu sa to páčilo, niekomu nie. Niekto sympatizoval, niekto hromžil.

Blokády a štrajk mnohým otvorili oči.. A hlavne, prispeli aj k pádu vlády Smer-u.



A potom prišla "zmena".

Ministerstvo dopravy prebralo Hnutie Sme rodina.

Už pri preberaní mi povedal nemenovaný človek, že bude len horšie a horšie.

Že nebudú chcieť nič riešiť, Povedal toho ešte viac a evidentne poznal ľudí z hnutia.



Scenár sa napĺňa.

Skytoll?.. Že vraj nový tender. Ten ale nemusí prejsť, ak padne vláda.

Miliarda z mýta v čudu? .. spomínal ju niekde niekto?

Cestná daň?

Spotrebná daň?



Žeby tichá dohoda? Kde sú dodatky zmluvy Skytoll a prečo nie sú zverejnené? Asi z nejakého dôvodu ani nebudú.



Na strane druhej, sa súčasná vláda zmieta na prahu predčasných volieb. Ministerstvo hospodárstva sľubuje pomoc dopravcom, ale odkazuje na financie. Hovorí sa o sume 180 000 000 na pomoc.



Financie tvrdia, že pomoc bude. Že ich bude rozdeľovať "doprava"



Ministerstvo dopravy ale tvrdí, že peniaze nemá. Že peniaze došli, ale len 10% a tie sa rozdelili nepravidelnej autobusovej doprave. Že schémy sú pripravené.

Sľuby sa sľubujú, ale kde nič tu nič.



Pred 15-timi mesiacmi obmedzila korona kríza naše podnikanie. (medzinárodná preprava osôb automobilmi do 9 miest - taxislužba)

Zostali sme stáť zo dňa na deň. Takmer na 2 mesiace úplne.

Nikto nám neposkytol ochranu ako trebárs cestovným kanceláriám, alebo veľkým firmám. To čo bolo zaplatené sme museli vrátiť cestujúcim.

Potom pozvoľné uvoľňovanie opatrení...

Chaoticky a rozhádzane.

Uvoľnilo Slovensko - obmedzilo Rakúsko.

Uvoľnilo Rakúsko - obmedzilo Nemecko.

Uvoľnilo Nemecko - obmedzilo Belgicko, Holandsko, Česko... (doplňte si čo chcete)



Chaos v pravidlách. GREEN LINES, OMNIBUS 1 a OMNIBUS 2 nefunkčné.



Firma takmer zdecimovaná. Cestujúci v chaotických podmienkach, chaose pravidiel, ktoré sa menili na týždennej báze.

Takmer rok bežala firma na cca 20-30%.



Ten povestný vankúš?.. ten zhltla snaha nechať si aspoň časť zamestnancov, lízingy, budovy, servisy, pneumatiky, telefónny operátori, ....



Budovu vlastním, takže nemám nárok na podporu s nájmom. (aj keď zopár poslancov si nechalo vyplatiť neexistujúce nájmy)



V iných firmách? rovnaká situácia. Čo sa budovalo 5,7,15 rokov, je zrazu preč.



V inom segmente? Kamiónová doprava? rovnaká situácia. Miestna taxi? rovnaká situácia.



Pred rokom to boli modlitby aby kamiónová doprava neskolabovala a štát nezostal bez zásobovania.

Viem to. Tiež sme štátu a vláde na bielu sobotu pomáhali ratovať situáciu..



A zrazu si s dopravcami idú utierať zadok.



15 mesiacov bez pomoci.

Dopravcovia na schôdzke so štátnym tajomníkom a dozvedia sa, že majú robiť poštárov medzi MD, MF a MH.... Choďte tam, choďte, tam.. OD Šavla k Pavlovi..



Ministerstvo dopravy vie, že drží spúšť na zbrani s názvom doprava. Vie, že ak zaženie dopravcov do kúta, zas zablokujú hranice.

Žeby s tým na MD kalkulovali? Nech teraz zas dopravcovia urobia špinavú robotu a položia súčasnú vládu?



Skladá sa už nová koalícia, ktorá už vie čo bude dotknuteľné a čo nie?



Kto vie..



Ďalšia schôdzka na Ministerstve dopravy bez výsledku. Prst na spúšti. A k výstrelu už naozaj veľmi veľmi blízko.

Po poslednej schôdzke začne uhorková sezóna.

možno len na MD kalkulujú s tým, že počas nej ešte zopár firiem skrachuje a skončí.

A bude treba zachraňovať menej.

Alebo je to len chladná kalkulácia jedného ministerstva, ktoré patrí jednému hnutiu.

Kto vie?



A možno je pravda to, čo tvrdia na Ministerstve dopravy, že peniaze nie sú. V tom prípade sa hnutie Oľano snaží o rituálnu samovraždu.